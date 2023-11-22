МВД России 20 ноября не выявило нарушений законодательства страны-агрессорки в словах Маргариты Симоньян по поводу ее публичных призывов к применению ядерного оружия и фактическому уничтожению сибиряков. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности прогнозирует, что теперь российские правоохранители возьмуться за критиков этой пропагандистки.

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Что этому предшествовало

Недавно Маргарита Симоньян публично призвала применить ядерное оружие где-то над Сибирью, чтобы вывести из строя спутники, а также радиоэлектронику и бытовую технику. Таким образом, она предложила напугать Запад и вернуть жизнь в России на уровень 1993 года. По ее мнению, в случае такого термоядерного взрыва ничего страшного будто бы не произойдет.

Какова была реакция

Пресс-секретарю Владимира Путина пришлось отмежевываться от Симоньян и объяснять официальную позицию Кремля. Дмитрий Песков заявлял, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. Также приспешник российского диктатора отмечал, что эта пропагандистка не работает в официальных органах, и поэтому ее слова не отражают официальную позицию страны-агрессорки.

Депутат госдумы Мария Прусакова заявила, что жители Сибири восприняли ее слова как глубокое оскорбление, а мэр Новосибирска Анатолий Локоть предупредил, что ядерный взрыв над этим регионом повлечет за собой последствия, которые сибиряки будут испытывать на себе в течение сотен лет.

Простые же россияне были очень возмущены. Они начали писать жалобы на Симоньян в МВД и следственный комитет. Было и немало негативных комментариев, которые кремлевская пропагандистка удаляла в своих соцсетях.

Что потом сделала Симоньян

Скандальная пропагандистка не стала извиняться. Вместо этого она тоже написала жалобу в следственный комитет и пригрозила критикам статьей за якобы ложные доносы. Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечает, что около 56 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать Симоньян, и не исключает, что теперь МВД будет проверять этих людей.

Что говорят эксперты об одиозном поведении Симоньян