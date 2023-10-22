Бывший старший офицер Службы внешней разведки КГБ Сергей Жирнов сказал 24 Каналу, как пропагандистка пыталась "замести следы" после возмущения, которые вызвало ее высказывание.

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Вызвала волну возмущения

После слов Симоньян ее даже пытались привлечь к уголовной ответственности.

Россияне начали писать в следственный комитет о том, что армянка-русофобка Симоньян пытается ликвидировать российский народ, составляющий 70% России, призывая взорвать мегатонную ядерную бомбу над их головами.

– отметил он.

Высказывания Симоньян вызвали волну возмущения, в частности в Сибири, где она предлагала совершить ядерный взрыв. На пропагандистку пошла атака даже на определенном юридическом уровне.

И тогда Симоньян пришлось играть в обратную сторону. Но то, что она делает, – смешно. Это ведь не "одна баба сказала". Она сделала публичное заявление, и до сих пор можно найти запись ее высказывания. И когда она сейчас подчеркивает, что этого не говорила, все же могут переслушать ее слова,

– подчеркнул бывший старший офицер КГБ.

Однако смешнее всего, то что определенное количество российских изданий принесли Симоньян свои извинения. Однако они извинились ни за что, ведь только процитировали ее слова.

Эта ситуация на руку Украине, по мнению Жирнова, поскольку всем понятно, что Россия – это страна маразма. Когда глава государства провозглашает маразматические заявления, пропагандисты – тоже, а потом, когда все им говорят, что это маразм, они возражают, мол, мы этого не говорили.

Как пропагандистка Симоньян пытается отказаться от своих слов о взрыве ядерной бомбы над Сибирью: смотрите видео

Перестал быть легитимным

"Все это свидетельствует о распаде режима Владимира Путина. А начался он конечно и безвозвратно с 23 – 24 июня 2023 во время мятежа Евгения Пригожина", – заметил он.

Когда Пригожин устроил государственный переворот и при этом не вышел защищать Путина, он перестал быть легитимным президентом России. Все остальное – последствия этого. И дальше, уверен Сергей Жирнов, мы станем свидетелями распада режима Путина.

Обратите внимание! Несколько российских СМИ извинились перед Симоньян за то, что опубликовали ее слова о ядерном взрыве над Сибирью. Издания отметили, что пропагандистка "не предлагала провести ядерные испытания в России" и "взорвать ядерную бомбу над Сибирью".

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