Оппозиционный журналист Игорь Яковенко вместе с 24 Каналом объяснил разницу между варварами и не варварами. Ответ очевиден.
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Чушь Симоньян
На своей странице в соцсети Х (бывшая Твиттер) Маргарита Симоньян высказалась о событиях в Секторе Газа.
"Древнейшую церковь разбомбили. Тот, кто отвечает на варварство варварством – варвар", – написала она.
Вероятно, пропагандистка имела в виду обстрел, под который попала Греческая православная церковь в Секторе Газа. Однако отметим, что Россия занимает антиизраильскую позицию и ранее сообщалось о ее поддержке боевиков ХАМАС.
Цивилизованные люди, страны отвечают уничтожением варваров. Так было всегда. И сейчас на варварство ХАМАС отвечает Израиль решением уничтожить. Здесь важно уничтожить боевое ядро варваров, а не страну. Вот разница между варварами и не варварами,
– объяснил оппозиционный журналист.
Игорь Яковенко о российской пропаганде: смотреть видео
Соответствующая разница между Украиной и Россией. Что касается ведения войны.
"В Украине каждый день от ударов российский ракет гибнут люди. От беспилотников в России ни один мирный не погиб. Именно поэтому в России войну не чувствуют, потому что никто не погибает, а в Украине вот это происходит. Вот какая разница между варваром и не варваром", – добавил Яковенко.
Российская пропаганда: последние новости
- Российские пропагандисты уже друг друга терпеть не могут. Так, Евгений Сатановский с канала Соловьев Live назвал пресс-секретаря российского МИД Марию Захарову "шмарой, которая сильно выпивает".
- Тем временем Владимир Соловьев в своем интервью 20-летней давности обещал поехать в Израиль, если там начнется война. Пропагандист называл себя евреем. Он также отмечал, что будет воевать на стороне России.
- Демографический кризис на фоне потерь на фронте стал новой пропагандистской темой. Недавно одна депутат думы призвала начинать рожать детей в 19 лет.