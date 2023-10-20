Опозиційний журналіст Ігор Яковенко разом із 24 Каналом розтлумачив різницю між варварами і не варварами. Відповідь очевидна.

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Нісенітниці Симоньян

На своїй сторінці у соцмережі Х (колишня Твіттер) Маргаріта Симоньян висловилася щодо подій в Секторі Гази.

"Найдавнішу церкву розбомбили. Той, хто відповідає на варварство варварством – варвар", – написала вона.

Ймовірно, пропагандистка мала на увазі обстріл, під який потрапила Грецька православна церква у Секторі Гази. Та зазначимо, що Росія займає антиізраїльську позицію і раніше повідомлялося про її підтримку бойовиків ХАМАС.

Цивілізовані люди, країни відповідають знищенням варварів. Так було завжди. І зараз на варварство ХАМАС відповідає Ізраїль рішенням знищити. Тут важливо знищити бойове ядро варварів, а не країну. Ось різниця між варварами і не варварами,

– пояснив опозиційний журналіст.

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Відповідна різниця між Україною та Росією. Що стосується ведення війни.

"В Україні щодня від ударів російський ракет гинуть люди. Від безпілотників в Росії жоден мирний не загинув. Саме тому в Росії війну не відчувають, бо ніхто не гине, а в Україні ось це відбувається. Ось яка різниця між варваром і не варваром", – додав Яковенко.

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