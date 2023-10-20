Опозиційний журналіст Ігор Яковенко разом із 24 Каналом розтлумачив різницю між варварами і не варварами. Відповідь очевидна.
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Нісенітниці Симоньян
На своїй сторінці у соцмережі Х (колишня Твіттер) Маргаріта Симоньян висловилася щодо подій в Секторі Гази.
"Найдавнішу церкву розбомбили. Той, хто відповідає на варварство варварством – варвар", – написала вона.
Ймовірно, пропагандистка мала на увазі обстріл, під який потрапила Грецька православна церква у Секторі Гази. Та зазначимо, що Росія займає антиізраїльську позицію і раніше повідомлялося про її підтримку бойовиків ХАМАС.
Цивілізовані люди, країни відповідають знищенням варварів. Так було завжди. І зараз на варварство ХАМАС відповідає Ізраїль рішенням знищити. Тут важливо знищити бойове ядро варварів, а не країну. Ось різниця між варварами і не варварами,
– пояснив опозиційний журналіст.
Ігор Яковенко про російську пропаганду: дивитись відео
Відповідна різниця між Україною та Росією. Що стосується ведення війни.
"В Україні щодня від ударів російський ракет гинуть люди. Від безпілотників в Росії жоден мирний не загинув. Саме тому в Росії війну не відчувають, бо ніхто не гине, а в Україні ось це відбувається. Ось яка різниця між варваром і не варваром", – додав Яковенко.
Російська пропаганда: останні новини
- Російські пропагандисти вже одне одного терпіти не можуть. Так, Євгєній Сатановський з каналу Соловйов Live назвав речницю російського МЗС Марію Захарову "шмарою, що сильно випиває".
- Тим часом Владімір Соловйов у своєму інтерв'ю 20-річної давності обіцяв поїхати до Ізраїлю, якщо там почнеться війна. Пропагандист називав себе євреєм. Він також зазначав, що воюватиме на боці Росії.
- Демографічна криза на фоні втрат на фронті стала новою пропагандистською темою. Нещодавно одна депутатка думи закликала починати народжувати дітей у 19 років.