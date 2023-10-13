Анна Кузнєцова – депутатка державної думи Росії – заявила, що росіянки мають почати народжувати у 19 – 20 років. Варто наголосити, що це – середній вік студентів другого курсу.

Зверніть увагу Забиті всі морги: втрати ворога біля Авдіївки ростуть з величезною швидкістю

Велика міцна сім'я починається з молодої сім'ї. Це доводять статистичні дані, перші діти у нас мають народитися, коли мамі приблизно 20 років, тоді сім'я, за статистикою, зможе мати трьох, чотирьох та більше дітей. Саме той образ майбутнього, про який говорив президент,

– мовиться у повідомленні.

Про яке майбутнє не говорив би Путін, воно не реалізується. Росію чекає крах. Єдине майбутнє, яке чекає російських дітей, – це виплата репарацій у дорослому віці.

Що відомо про втрати Росії

Генштаб ЗСУ повідомив, що станом на 13 жовтня 2023 року "пакетизувати" вдалося вже 285 920 окупантів. Окрім того, вдалося знищити чимало зброї і техніки. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 1 030 російських окупантів.