З початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 285 920 бійців. Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої на лінії фронту тривають.
Зверніть увагу Російські ДРГ намагалися маневрувати: ЗСУ знищили ще 7 ворожих човнів
Актуальні втрати Росії на фронті
- танків – 4931 (+26) од,
- бойових броньованих машин – 9313 (+49) од,
- артилерійських систем – 6807 (+44) од,
- РСЗВ – 811 (+0) од,
- засоби ППО – 546 (+1) од,
- літаків – 316 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),
- крилаті ракети – 1531 (+0),
- кораблі /катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33) од,
- спеціальна техніка – 967 (+1).
Втрати росіян / Генштаб ЗСУ
ЗСУ потужно нищать ворога
- Станом на 13 жовтня у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по пунктах управління та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
- Крім того, підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.
- Також загарбники втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи (БТГ) під час наступальних операцій навколо Авдіївки. Так, з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.
- Аналітики кажуть, що за скромними оцінками українські сили знищили щонайменше 36 російської бронетехніки, включаючи танки, бронетранспортери та транспортні засоби.