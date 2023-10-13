З початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 285 920 бійців. Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої на лінії фронту тривають.

Зверніть увагу Російські ДРГ намагалися маневрувати: ЗСУ знищили ще 7 ворожих човнів

Актуальні втрати Росії на фронті

  • танків – 4931 (+26) од,
  • бойових броньованих машин – 9313 (+49) од,
  • артилерійських систем – 6807 (+44) од,
  • РСЗВ – 811 (+0) од,
  • засоби ППО – 546 (+1) од,
  • літаків – 316 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),
  • крилаті ракети – 1531 (+0),
  • кораблі /катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33) од,
  • спеціальна техніка – 967 (+1).


Втрати росіян / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать ворога

  • Станом на 13 жовтня у Генштабі повідомили, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 – по пунктах управління та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
  • Крім того, підрозділами ракетних військ уражено район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобів та пункт управління противника.
  • Також загарбники втратили бронетехніку в кількості щонайменше батальйонної тактичної групи (БТГ) під час наступальних операцій навколо Авдіївки. Так, з 10 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.
  • Аналітики кажуть, що за скромними оцінками українські сили знищили щонайменше 36 російської бронетехніки, включаючи танки, бронетранспортери та транспортні засоби.