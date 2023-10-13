З початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 285 920 бійців. Однак остаточні втрати ще уточнюють, оскільки бої на лінії фронту тривають.

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Актуальні втрати Росії на фронті

танків – 4931 (+26) од,

бойових броньованих машин – 9313 (+49) од,

артилерійських систем – 6807 (+44) од,

РСЗВ – 811 (+0) од,

засоби ППО – 546 (+1) од,

літаків – 316 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5264 (+17),

крилаті ракети – 1531 (+0),

кораблі /катери – 20 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9203 (+33) од,

спеціальна техніка – 967 (+1).



Втрати росіян / Генштаб ЗСУ

ЗСУ потужно нищать ворога