Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця пресцентру Сил оборони Півдня. Наталія Гуменюк зауважила, що загарбники намагалися маневрувати, передає 24 Канал.
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ЗСУ знищили ще 7 ворожих човнів
Українські військові продовжують працювати по диверсійно-розвідувальних групах. Росіяни намагаються імітувати активність, зокрема, в районі островів.
За минулу добу в нас було знищено 7 човнів, на яких такі групи намагалися маневрувати,
– підкреслила Гуменюк.
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Просування ворога на Півдні неможливе
- Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня зауважила, що адекватні люди взагалі не розглядають просування з лівого берега на правий. Втім, українські захисники розуміють, що мають справу з досить-таки неадекватним ворогом.
- Наша оборона доволі щільна, тож просування агресора не передбачається, підкреслила Гуменюк.
- Окупанти посилили обстріли Херсонщини керованими авіаційними бомбами. Такий підхід до знищення інфраструктури правого берега пов'язаний, зокрема, з побоюванням ворога щодо накопичування сил та засобів наших захисників перед певним просуванням.