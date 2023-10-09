Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра Сил обороны Юга. Наталья Гуменюк отметила, что захватчики пытались маневрировать, передает 24 Канал.

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ВСУ уничтожили еще 7 вражеских лодок

Украинские военные продолжают работать по диверсионно-разведывательным группам. Россияне пытаются имитировать активность в частности в районе островов.

За прошедшие сутки у нас было уничтожено 7 лодок, на которых такие группы пытались маневрировать,

– подчеркнула Гуменюк.

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Продвижение врага на Юге невозможно