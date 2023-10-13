С начала полномасштабного вторжения российская армия уже лишилась 285 920 бойцов. Однако окончательные потери еще уточняются, поскольку бои на линии фронта продолжаются.

Обратите внимание Российские ДРГ пытались маневрировать: ВСУ уничтожили еще 7 вражеских лодок

Актуальные потери России на фронте

танков – 4931 (+26) ед,

боевых бронированных машин – 9313 (+49) ед,

артиллерийских систем – 6807 (+44) ед,

РСЗО – 811 (+0) ед,

средства ПВО – 546 (+1) ед,

самолетов – 316 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5264 (+17),

крылатые ракеты – 1531 (+0),

корабли /катера – 20 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9203 (+33) ед,

специальная техника – 967 (+1).



Потери россиян / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают врага