Все це прямі докази того, що росіян готують до життя у стилі Північної Кореї, а Путін усіма силами намагається викорінити європейську культуру. Про це 24 Каналу зазначив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Скабєєва в КНДР

Олєнька Скабєєва вмикалася у російський прямий ефір вже коли в Північній Кореї була ніч. Саме тому за її спиною не було людей, про що пропагандистка наголосила декілька разів. Вона вражена, буцімто її дії ніхто не контролює і навіть спеціальних пов'язок не дали. Ну а те, що в КНДР є інтернет – взагалі новина-ТОП.

У мене таке відчуття, що це перший вихід людини з Росії у відкритий космос. Жінка без скафандра,

– іронічно прокоментував опозиційний журналіст.

Ігор Яковенко про рух Росії в бік Північної Кореї: дивитись відео

Та насправді вся ця пропаганда спрямована на підготовку росіян до життя у стилі Північної Кореї. Ба більше – вона вже для них звична.

"Це все рух в бік авторитарного і тоталітарного Сходу. Це рух визначає в цілому траєкторію Росії. Їм треба звикати до репортажів з Північної Кореї. Путін дуже ретельно вичищає європейську культуру з Росії, він дуже старається", – підкреслив Яковенко.

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