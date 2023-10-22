Колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов сказав 24 Каналу, як пропагандистка намагалась "замести сліди" після обурення, які викликали її висловлювання.

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Викликала хвилю обурення

Після слів Симоньян її навіть намагалися притягнути до кримінальної відповідальності.

Росіяни почали писати до слідчого комітету про те, що вірменка-русофобка Симоньян намагається ліквідувати російський народ, який складає 70% Росії, закликаючи підірвати мегатону ядерну бомбу над їхніми головами,

– зазначив він.

Висловлювання Симоньян викликала хвилю обурення, зокрема у Сибіру, де вона пропонувала вчинити ядерний вибух. На пропагандистку пішла атака навіть на певному юридичному рівні.

І тоді Симоньян довелось відігравати у зворотному боці. Але те, що вона робить, – смішно. Це ж не "одна баба сказала". Вона зробила публічну заяву, і досі можна знайти запис її висловлювання. І коли вона зараз наголошує, що цього не говорила, всі ж можуть переслухати її слова,

– підкреслив колишній старший офіцер КДБ.

Проте найсмішніше в тому, що певна кількість російських видань принесли Симоньян свої вибачення. Однак вони вибачились ні за що, адже тільки процитували її слова.

Ця ситуація на руку Україні, на думку Жирнова, оскільки усім зрозуміло, що Росія – це країна маразму. Коли голова держави проголошує маразматичні заяви, пропагандисти – теж, а потім коли всі їм говорять, що це маразм, вони заперечують, мовляв, ми цього не говорили.

Як пропагандистка Симоньян намагається відмовитись від своїх слів про вибух ядерної бомби над Сибіром: дивіться відео

Перестав бути легітимним

Все це свідчить про розпад режиму Владіміра Путіна. А почався він кінцево та безповоротно з 23 – 24 червня 2023 року під час заколоту Євгенія Пригожина, – зауважив він.

Коли Пригожин влаштував державний переворот, і при цьому на вулиці ніхто не вийшов захищати Путіна , він перестав бути легітимним президентом Росії. Все решта – наслідки цього. І далі, впевнений Сергій Жирнов, ми будемо свідками розпаду режиму Путіна.

Зверніть увагу! Декілька російських ЗМІ вибачились перед Симоньян за те, що опублікували її слова про ядерний вибух над Сибіром. Видання зазначили, що, мовляв, пропагандистка "не пропонувала провести ядерні випробування в Росії" й "підірвати ядерну бомбу над Сибіром".

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