Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что Россия ни разу не проводила испытания ядерных боеприпасов. Более того, Кремль даже не представляет, какое ядерное оружие он имеет, и на что это оружие способно.

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Специфический вид боеприпасов

В этом смысле серьезно рассматривать "мнение" Симоньян – бессмысленно.

К тому же термоядерная бомба – это специфический вид боеприпасов, поэтому даже не рассматриваю потенциально возможности ее использования,

– отметил военный эксперт.

Кроме того, за последние 50 лет мир создал такую уникальную и высокоэффективную систему мониторинга и контроля за всеми ядерными объектами, что исключает возможность даже мысли о том, что такое оружие может быть использовано.

Справка. Россия после распада СССР не проводила никаких ядерных испытаний. Последнее же испытание в советское время состоялось в октябре 1990 года на полигоне Новая земля – на архипелаге в Северном Ледовитом океане.

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А Государственный департамент США сообщает, что никаких изменений в эксплуатации ядерных объектов не зафиксировано. И это, по мнению военного эксперта, должно нас всех успокаивать.

А такие лихорадочные мысли Симоньян могут быть связаны с ее желанием привлечь к себе внимание. Она не понимает, о чем говорит и что такое ядерное оружие. И не только само оружие, а весь комплекс действий, связанный с этим", – подчеркнул Сергей Грабский.

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