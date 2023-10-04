Военный эксперт Сергей Грабский рассказал 24 Каналу, что Россия ни разу не проводила испытания ядерных боеприпасов. Более того, Кремль даже не представляет, какое ядерное оружие он имеет, и на что это оружие способно.
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Специфический вид боеприпасов
В этом смысле серьезно рассматривать "мнение" Симоньян – бессмысленно.
К тому же термоядерная бомба – это специфический вид боеприпасов, поэтому даже не рассматриваю потенциально возможности ее использования,
– отметил военный эксперт.
Кроме того, за последние 50 лет мир создал такую уникальную и высокоэффективную систему мониторинга и контроля за всеми ядерными объектами, что исключает возможность даже мысли о том, что такое оружие может быть использовано.
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А Государственный департамент США сообщает, что никаких изменений в эксплуатации ядерных объектов не зафиксировано. И это, по мнению военного эксперта, должно нас всех успокаивать.
А такие лихорадочные мысли Симоньян могут быть связаны с ее желанием привлечь к себе внимание. Она не понимает, о чем говорит и что такое ядерное оружие. И не только само оружие, а весь комплекс действий, связанный с этим", – подчеркнул Сергей Грабский.
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- Кремлевская пропагандистка озвучила возможный "сценарий" применения ядерного оружия. Мол, он не предполагает возможность "бить по Вашингтону".
- Она отметила, что единственным последствием взрыва станет якобы выведение из строя всей радиоэлектроники, спутников и бытовой техники.
- В то же время это раскроет "невероятные" перспективы для россиян "вернуться 1993 год" и "наслаждаться" использованием стационарного телефона.