Видимо, российским пропагандистам выдают так много "методичек", что те уже путаются в высказываниях. Так случилось и на этот раз, Симоньян прибегла к очередному "экспертному анализу", передает 24 Канал.
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Свой "спич" кремлевская пропагандистка начала с нареканий, что "контрнаступление ВСУ не произошло ни весеннее, ни летнее, поэтому будем ждать осенне-зимнего". Однако потом что-то пошло не так, Симоньян заговорилась.
Контрнаступление, которое готовило против нас весь западный мир, повторяю, мы отбили без существенных потерь для себя,
– сказала пропагандистка.
И так, напомним, по данным Генштаба общие боевые потери России к утру 6 сентября составляют уже более 266 290 оккупантов.
Россия имеет "много" союзников
Впоследствии Симоньян заявила, что Россия в преступно начавшейся войне против Украины только с одним союзником - Беларусью. Впоследствии она оговорилась, что Беларусь "это и есть мы", что "Россия и Беларусь – единое союзное государство".
Далее она заявила, что для тех, кто сомневался в мировой поддержке путинской войны, Россия имеет гораздо больше союзников, чем тех, против кого она воюет.
Страны БРИКС, латинские, африканские и арабские государства имеют больше населения, чем воюющие против нас. Если брать в людях, а считать всегда нужно в людях,
– сказала Симоньян.
Затем пропагандистка помечтала, что вышеупомянутые страны не осуждают Россию. Вместо этого ждут, чтобы та как можно быстрее победила в войне против Украины. Впоследствии начала жаловаться, что "союзники" России не посылают своих солдат на помощь стране-агрессору. Поэтому на поле боя Россия-матушка только одна.
"Однако когда мы победим, а мы обязаны победить - они сразу же воспользуются плодами нашей победы", – мечтала Симоньян.
Россия снова в одиночестве
Сначала пропагандистка говорит, что у России много союзников, а после – "они воспользуются нашей победой". Очевидно, что у Симоньян "что-то не то на суфлере", потому как иначе можно объяснить ее следующие слова.
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"Мир не станет прежним. И когда мы победим, мы должны с гордостью признать, что это невиданное, немыслимое и неслыханное достижение в нашей истории. В одиночестве против всей силы Запада ", – сказала Симоньян.
Как же в одиночестве, если "на стороне России больше союзников". И снова Симоньян противоречит своим словам.
Скандалы вокруг Симоньян
- Недавно пропагандистка заявила, что цели так называемой "сво" уже давно "перевыполнены", а российский диктатор настолько "ценит" своих бойцов, что не хочет посылать их в контрнаступление.
- Ранее 21 августа российская пропагандистка пожаловалась, что у ее дома упал неизвестный дрон. Свои бедствия она сразу распространила в телеграм-канале, добавила фото вроде сбитого дрона и поблагодарила ПВО. Единственное, о чем она забыла – снимать ПВО запрещено.
- Уже через несколько дней, 27 августа, Симоньян снова рассказала о "птичке" у своего дома. Впрочем, заявила, что это никого не испугает и "заднюю мы не дадим ".