Видимо, российским пропагандистам выдают так много "методичек", что те уже путаются в высказываниях. Так случилось и на этот раз, Симоньян прибегла к очередному "экспертному анализу", передает 24 Канал.

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Свой "спич" кремлевская пропагандистка начала с нареканий, что "контрнаступление ВСУ не произошло ни весеннее, ни летнее, поэтому будем ждать осенне-зимнего". Однако потом что-то пошло не так, Симоньян заговорилась.

Контрнаступление, которое готовило против нас весь западный мир, повторяю, мы отбили без существенных потерь для себя,

– сказала пропагандистка.

И так, напомним, по данным Генштаба общие боевые потери России к утру 6 сентября составляют уже более 266 290 оккупантов.

Россия имеет "много" союзников

Впоследствии Симоньян заявила, что Россия в преступно начавшейся войне против Украины только с одним союзником - Беларусью. Впоследствии она оговорилась, что Беларусь "это и есть мы", что "Россия и Беларусь – единое союзное государство".

Далее она заявила, что для тех, кто сомневался в мировой поддержке путинской войны, Россия имеет гораздо больше союзников, чем тех, против кого она воюет.

Страны БРИКС, латинские, африканские и арабские государства имеют больше населения, чем воюющие против нас. Если брать в людях, а считать всегда нужно в людях,

– сказала Симоньян.

Затем пропагандистка помечтала, что вышеупомянутые страны не осуждают Россию. Вместо этого ждут, чтобы та как можно быстрее победила в войне против Украины. Впоследствии начала жаловаться, что "союзники" России не посылают своих солдат на помощь стране-агрессору. Поэтому на поле боя Россия-матушка только одна.

"Однако когда мы победим, а мы обязаны победить - они сразу же воспользуются плодами нашей победы", – мечтала Симоньян.

Россия снова в одиночестве

Сначала пропагандистка говорит, что у России много союзников, а после – "они воспользуются нашей победой". Очевидно, что у Симоньян "что-то не то на суфлере", потому как иначе можно объяснить ее следующие слова.

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"Мир не станет прежним. И когда мы победим, мы должны с гордостью признать, что это невиданное, немыслимое и неслыханное достижение в нашей истории. В одиночестве против всей силы Запада ", – сказала Симоньян.

Как же в одиночестве, если "на стороне России больше союзников". И снова Симоньян противоречит своим словам.

Скандалы вокруг Симоньян