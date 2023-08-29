Маргарита Симоньян является одной из самых известных российских пропагандисток, видимо, поэтому вынуждена каждый раз придумывать новые и новые способы, чтобы защитить своего президента. На этот раз она расхвалила его якобы "человечность" и "экспертность" в ведении войны, что является полным абсурдом, сообщает 24 Канал.

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Должны были ограничиться Донбассом

Россия уже "обзавелась" таким количеством территорий, что и не заметила, как перевыполнила цели "сво", ведь с самого начала говорилось якобы только о захвате Донбасса. Похоже, так в пропагандистских методичках теперь сказали оправдывать поражения российской армии.

Относительно украинского контрнаступления Симоньян сказала, что его уже хотелось бы увидеть. Наверное, забыла, как в последнее время тревожно в Москве и почему так часто над всеми российскими аэропортами закрывают небо.

Далее Симоньян изо всех сил принялась убеждать, что Владимир Путин работает над выстраиванием системы обороны на новых территориях, то есть "готовится к подготовке нашего контрнаступления". О российском контрнаступлении диктатор вроде бы вообще ничего не говорил, поэтому сейчас не нужно от него этого требовать.

Пропагандистка Симоньян оправдывает поражение российской армии: смотрите видео:

"Любит" своих сограждан

Несмотря на сумасшедшие потери россиян на поле боя, Симоньян уверяла, что люди для Путина являются "высшей ценностью" и он их очень "любит".

Для нашего начальника люди, которые там есть, наши бойцы – они его сограждане, которых он любит, ценит и жалеет,

– сказала кремлевская пропагандистка.

Пожалуй, ей неизвестно, как недавно русский полковник жаловался на то, что русские военные погибают от кассетных боеприпасов прямо в окопах. Об этой и еще немало похожих историй Симоньян умолчала.

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