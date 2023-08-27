Российские СМИ пишут, что поклонница кремлевского режима Маргарита Симоньян сообщила о падении беспилотника вблизи ее дома. Это уже второй такой инцидент через неделю. 24 Канал.
Смотрите также Тот, кто продвигает позицию Москвы. Как Россия манипулирует массами и покупала европейские СМИ в 2022 году
Беспилотник "приземлился" у дома Симоньян
Российская пропагандистка пожаловалась, что возле ее дома уже второй раз падает неизвестный дрон. О первом случае она поведала еще 21 августа.
Громко падает, хочу я вам сказать. В половине четвертого просыпаешься, только успев заснуть,
– сказала Симоньян.
В то же время, по ее словам, у "террористов", желающих добиться отказа от "специальной военной операции", ничего не получится. Она считает, что целью атак дронов является посеять панику среди населения и заставить его попросить Путина прекратить войну.
"Мы не дадим заднюю. У нас вообще тормоза откажут, останется только педаль газа", – сказала российская пропагандистка.
Российские пропагандисты: последние новости
- В оккупированных Олешках FVP-дрон атаковал автомобиль российского "военного корреспондента". Журналист пропагандистского агентства News Front "Лекс" получил осколочные ранения.
- На эфир известной пропагандистки Ольги Скабеевой за привычной пришел очередной фантаст, призвавший "захватить Левобережную Украину полностью". Вдобавок он решил отличился глубоким анализом западной техники, заявив, что бронестойкость "Леопардов" в Запорожье значительно ниже, чем у "Тигров" на Курской дуге. В ответ на это Скабеева продемонстрировала неплохую осведомленность о реальной ситуации на фронте, призвав оценивать ситуацию трезво.
- Российские пропагандисты не перестают продолжать шокировать циничными заявлениями. На этот раз вицеспикер Госдумы по окликал "уничтожать украинцев", потому что якобы "они стали сильно независимыми". С циничным и абсурдным заявлением он выступил на российском пропагандистском шоу. Кроме того, кремлевский муртад рассказывал басни о якобы "порядочности и инерции российской дипломатии"