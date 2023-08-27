Російські ЗМІ пишуть, що прихильниця кремлівського режиму Маргарита Сімоньян повідомила про падіння безпілотника поблизу її дому. Це вже другий такий інцидент за тиждень, передає 24 Канал.

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Безпілотник "приземлився" біля дому Сімоньян

Російська пропагандистка поскаржилась, що біля її дому вже вдруге падає невідомий дрон. Про перший випадок вона розповіла ще 21 серпня.

Гучно падає, хочу я вам сказати. О пів на четверту прокидаєшся, тільки встигнувши заснути,

– сказала Сімоньян.

Водночас, за її словами, у "терористів", які хочуть домогтися відмови від "спеціальної воєнної операції", нічого не вийде. Вона вважає, що метою атак дронів є посіяти паніку серед населення та змусити його попросити Путіна припинити війну.

"Ми не дамо задню. У нас взагалі гальма відмовлять, лишиться тільки педаль газу", – не вгамовується російська пропагандистка.

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