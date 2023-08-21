Свои бедствия пропагандистка распространила в своем телеграмм-канале и даже добавила фото вроде сбитого дрона. 24 Канал. Очевидно, она не знает, что даже если бы это было правдой, снимать ПВО нельзя.
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Симоньян благодарит ПВО
"Тот беспилотник, сбившийся в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - заявила Симоньян.
Симоньян говорит, что у ее дома упал дрон / Скриншот из телеграмм-канала пропагандистки
Симоньян засветила работу ПВО
Спасибо ПВО в россия уже входит в привычку, что-то часто приходится применять свою "многоэшелонную" систему Противовоздушной обороны.
Интересно, даст ли Путин медальку Симоньян на этот раз, ведь публиковать фото работы ПВО – категорически нельзя. Блогерская жилка у Симоньян таки перевесила, будь то обычная неосторожность. Но это может дорого стоить "звезде" в следующий раз, но это уже не наши проблемы.
К слову, в Кремле предварительно хотели ввести штрафы за распространение информации о падении беспилотников, дислокации взрывов и другие чрезвычайные происшествия, так часто происходящие в России.
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"Ковер" не помог: что известно о сегодняшних взрывах
- Утром в Москве закрыли все аэропорты из-за якобы атаки дронов – объявили так называемый режим "Ковер", который вводится при попытке сбить неизвестные объекты.
- Впрочем, впоследствии в Подмосковье слышали громкий взрыв, а также видели следы "хлопка". Так что, очевидно, режим "Ковер" не помог, попытки поймать неизвестный объект – провалились.
- В министерстве обороны страны-агрессора впоследствии заявили, что в 08:16 якобы пресекли "попытку киевского режима" совершить атаку "беспилотным летательным аппаратом самолетного типа".
- Перед этим оборонному ведомству России показалось, что в 6:50 их ПВО якобы обнаружила другой дрон, якобы приглушенный средствами РЭБ.