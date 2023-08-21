Свои бедствия пропагандистка распространила в своем телеграмм-канале и даже добавила фото вроде сбитого дрона. 24 Канал. Очевидно, она не знает, что даже если бы это было правдой, снимать ПВО нельзя.

Смотрите также Над всеми аэропортами Москвы закрыто небо: россияне снова жалуются на "атаку дроном"

Симоньян благодарит ПВО

"Тот беспилотник, сбившийся в Истринском районе, упал на соседней с нами улице. Спасибо нашей ПВО, что без жертв и разрушений", - заявила Симоньян.



Симоньян говорит, что у ее дома упал дрон / Скриншот из телеграмм-канала пропагандистки

Симоньян засветила работу ПВО

Спасибо ПВО в россия уже входит в привычку, что-то часто приходится применять свою "многоэшелонную" систему Противовоздушной обороны.

Интересно, даст ли Путин медальку Симоньян на этот раз, ведь публиковать фото работы ПВО – категорически нельзя. Блогерская жилка у Симоньян таки перевесила, будь то обычная неосторожность. Но это может дорого стоить "звезде" в следующий раз, но это уже не наши проблемы.

К слову, в Кремле предварительно хотели ввести штрафы за распространение информации о падении беспилотников, дислокации взрывов и другие чрезвычайные происшествия, так часто происходящие в России.

Больше об этом В России вышли на новый уровень критики командование: власти угрожают штрафами

"Ковер" не помог: что известно о сегодняшних взрывах