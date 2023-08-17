Кроме того, в стране-агрессоре планируют ввести штрафы за распространение фото и видео, содержащих информацию о военной деятельности и расположении войск России. На это обратили внимание в Институте изучения войны (ISW) в актуальном обзоре.

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Недовольство российским командованием

Некоторые российские провоенные блоггеры открыто выражают свое разочарование военными офицерами среднего звена и обвиняют их во введении ненужных бюрократических мер, жестоком обращении с ранеными и погибшими военнослужащими армии России, выдачи команд, приводящих к потерям, и в целом дезинформации российского.

Аналитики приводят случай, как один из пропагандистов утверждал, что офицер среднего звена приказал своему подразделению ввести дополнительные бюрократические меры после визита командующего войсками противовоздушной и противоракетной обороны России – вероятно, генерал-лейтенанта Андрея Демина – который сначала советовал избегать такой бюрократической.

Виноваты ли те, кто назначал этих командиров?

Другие же военкоры утверждали, что разочарование и гнев в российском информационном пространстве, направленный на средних офицеров, должен быть направлен на высших чиновников, "назначивших плохих командиров".

Высшее военное руководство российской армии поддерживает систему, которая "не в состоянии набрать и научить новое поколение офицеров" среднего звена, назначая старых и неэффективных командиров на передовую,

– цитируют в ISW российских пропагандистов.

Более того, один блоггер пожаловался, мол, российское военное командование и Кремль предпочитают лояльных, а не компетентных офицеров, которые не способны обучать новых, тогда как другой утверждал, что Россия не в состоянии избавиться от этой "губительной культуры в своей армии", если не прибегнет к значительным изменениям военного руководства.

Штрафы и наказание всем непокорным

На фоне этого группа российских сенаторов предложила внести поправки в законы "О средствах массовой информации" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

Они запрещают распространение фотографий или видео о развертывании и передислокации российских войск, военной инфраструктуре, расположении критически важных объектов, а также контенте, который может быть использован для подтверждения поражения части армии России на войне в Украине.

Также поправка запрещает распространение фото или видео, которые показывают места обстрелов и ударов на территории России; могут объяснить, как оккупанты используют системы ПВО, беспилотники и другое оружие; раскрывают информацию, которая может помочь идентифицировать тип оружия, местоположение, схемы запуска или траекторию полета.

Официальные ведомства будут освобождены от наказания, а вот остальных нарушителей российские власти будут штрафовать на сумму до 500 000 рублей (5290 долларов) или даже будут лишать свободы на срок до 3 лет.

Что это значит на практике

Эти действия Кремля соответствуют предварительным оценкам аналитиков, что Кремль и минобороны России хотят иметь еще больший контроль над российским информационным пространством и нарративами по поводу войны в Украине, в частности из-за попыток "ухаживать" или контролировать российских блоггеров".

Заметим, что пропагандисты не комментировали удары ВСУ по Чонгарскому мосту 7 августа. Вероятно, что российские чиновники приказали им не давать комментарии по украинским ударам по логистическим узлам россиян.

Вместе с тем, отмечают аналитики, остается непонятным, как именно эта поправка или предварительные указания, изданные российскими властями блоггерам, влияют на их освещение войны в Украине.