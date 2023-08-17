Крім того, в країні-агресорі планують ввести штрафи за розповсюдження фото й відео, які містять інформацію про військову діяльність і розташування військ Росії. На це звернули увагу в Інституті вивчення війни (ISW) в актуальному огляді.

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Невдоволення російським командуванням

Деякі російські провоєнні блогери відкрито висловлюють своє розчарування військовими офіцерами середньої ланки та звинувачують їх у введенні непотрібних бюрократичних заходів, жорстокому поводженні з пораненими й загиблими військовослужбовцями армії Росії, видачі команд, які призводять до втрат, і загалом дезінформації російського вищого військового командування.

Аналітики наводять випадок, як один із пропагандистів стверджував, що офіцер середньої ланки наказав своєму підрозділу запровадити додаткові бюрократичні заходи після візиту командувача військами протиповітряної та протиракетної оборони Росії – ймовірно, генерал-лейтенанта Андрія Дьоміна – який спочатку радив уникати такої бюрократичної практики.

Чи винні ті, хто призначав цих командирів?

Інші ж воєнкори стверджували, що розчарування та гнів в російському інформаційному просторі, спрямований на середніх офіцерів, має бути спрямований на вищих чиновників, які "призначили поганих командирів".

Вище військове керівництво російської армії підтримує систему, яка "не в змозі набрати та навчити нове покоління офіцерів" середньої ланки, натомість призначаючи старих та неефективних командирів на передову,

– цитують в ISW російських пропагандистів.

Ба більше, один блогер пожалівся, мовляв, російське військове командування та Кремль віддають перевагу лояльним, а не компетентним офіцерам, які не здатні навчати нових, тоді як інший стверджував, що Росія не в змозі позбутись цієї "згубної культури в своїй армії", якщо не вдасться до значних змін до військового керівництва.

Штрафи та покарання усім непокірним

На тлі цього група російських сенаторів запропонувала внести поправки до законів "Про засоби масової інформації" і "Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації".

Вони забороняють розповсюдження фотографій або відео про розгортання та передислокації російських військ, військової інфраструктури, розташування критично важливих об'єктів, а також контенту, який може бути використаний для підтвердження поразки частини армії Росії на війні в Україні.

Також поправка забороняє розповсюдження фото чи відео, які: показують місця обстрілів і ударів на території Росії; можуть пояснити, як окупанти використовують системи ППО, безпілотники та іншу зброю; розкривають інформацію, яка може допомогти ідентифікувати тип російської зброї, місце розташування, схеми запуску або траєкторію польоту.

Офіційні відомства буде звільнено від покарання, а ось решту порушників російська влада штрафуватиме на суму до 500 000 рублів (5290 доларів) або навіть позбавлятиме волі на строк до 3 років.

Що це означає на практиці

Ці дії Кремля відповідають попереднім оцінкам аналітиків, що Кремль і міноборони Росії хочуть мати ще більший контроль над російським інформаційним простором і наративами щодо війни в Україні, зокрема через спроби "залицятися" або контролювати російських блогерів".

Зауважимо, що пропагандисти не коментували удари ЗСУ по Чонгарському мосту 7 серпня. Імовірно, що російські чиновники наказали їм не давати коментарі щодо українських ударів по логістичних вузлах росіян.

Разом із тим, зазначають аналітики, залишається незрозумілим, як саме ця поправка чи попередні вказівки, видані російською владою блогерам, впливають на їхнє висвітлення війни в Україні.