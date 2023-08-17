Индоктринация в образовании

Россия последовательно внедряет на оккупированных территориях собственную систему образования, заставляя детей ходить в школу, чтобы их родных не лишили родительских прав.

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Распространение образовательных стандартов на оккупированной территории нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права status quo ante bellum, а также ряд универсальных прав и свобод ребенка. Речь идет о правах на идентичность, свободе мысли, использовании собственного языка и культуры, праве на образование.

Последнее касается не только обеспечения возможности посещать школу, но и иметь такое обучение и воспитание, которое будет соответствовать общепризнанным ценностям. Это требование, очевидно, не восходит к милитаризации в российском образовании (имеет признаки военного преступления) и с распространением россиянами искаженной версии истории (является одним из индикаторов геноцидного намерения). Следовательно, указывать на нарушение международного права в учебнике – не только особый цинизм, но и противоправное деяние.

Злоупотребление правом

Россия активно ссылается на нормы международного права тогда, когда имеет к этому свой интерес. Следует упомянуть об "усилиях" России в сфере доказывания преступлений "киевского режима" против детей, "геноцида мирного населения Донбасса", "нарушений прав" русскоязычного населения в Украине и права на самоопределение сепаратистских образований в суверенных государствах.

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В то же время, когда России указывают на нарушения и требуют их ликвидировать, например, в двух приказах Международного суда ООН, для нее международного права не существует: приматом всегда обладает Конституция и нигде не определены национальные интересы.

В таком случае мировое сообщество прибегает к вполне легитимным действиям – санкциям или другим контрмерам, которые должны заставить Россию выполнить международные обязательства. Хотя российский нарратив состоит в том, что "от санкций эффекта нет", государство активно стремится к их отмене и готово обжаловать решения, "нарушающие его права".

Доктрина "чистых рук"

Международное право содержит принцип, согласно которому государство, виновное в нарушении, может быть лишено права на обжалование противоправных действий в ответ со стороны других государств. Простым языком суть состоит в том, что к Фемиде следует приходить только с "чистыми руками". Если эти руки по локоть в крови – готовься к негативным последствиям.

В марте 2023 года Международный суд ООН в решении по делу по иранским активам применил доктрину "чистых рук", однако заключил, что США не удалось продемонстрировать связи между противоправным поведением Ирана и теми нарушениями, которые позиционировались как ответные меры.

В то же время потенциально – конфискация российских суверенных активов или активов лиц, совершающих международные преступления, что в противном случае было бы вмешательством в право собственности, является удачным примером проявления доктрины, поскольку в настоящее время используется для возмещения вреда в связи с агрессией. Таким образом, "невиданное и немыслимое" не случилось: государства действуют в плоскости норм международного права.

Можно спрогнозировать, что доктрина "чистых рук" также понадобится после деоккупации территорий Украины, в частности, Крымского полуострова, который в течение 9 лет заселили 600 – 800 тысяч российских колонизаторов. О ней следует упомянуть в ходе любой дискуссии о "необходимости" референдума о государственной принадлежности Крыма.

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Россия последовательно реализовывала политику насильственного изменения демографического состава населения, сопровождавшуюся многочисленными военными преступлениями и преступлениями против человечности, поэтому потеряла право требовать решать такие вопросы "правовым способом". Доктрину следует применять и в отношении права собственности на оккупированных территориях, ведь россиянам фактически передавали жилье и земельные участки украинцев или они, воспользовавшись уязвимостью положения, приобрели такое имущество за бесценок.

Когда доктрина "чистых рук" не работает?

Доктрину нельзя применять для совершения международных преступлений, в частности, в ходе вооруженного конфликта. В XVII веке Гуго Гроций пытался адвокатировать принцип temperamenta belli, одной из вех которого было лишение государства-агрессора прав, в том числе по МГП, однако такой принцип поддержки не получил.

Как результат – жертва агрессии, что государство-агрессор должно придерживаться всех обязательств по международному праву в ходе вооруженного конфликта. Это частично объясняет, почему международные организации делают выводы, которые не всегда устраивают украинское общество, и почему Украина не имеет безграничного права оправдывать какое-либо действие или бездействие нападением России.

В то же время доктрина "чистых рук" касается также тех ситуаций, когда государством-злоумышленником были получены преимущества путем прямого побуждения другого государства к совершению противоправных действий и последняя не имела альтернативного варианта поведения.

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Простыми словами, если Россия запустила ракету, а Украина, сбивая ее для спасения гражданского населения и гражданских объектов, нанесла ущерб, ответственность, в том числе и по возмещению, будет продолжать нести Россия. Такой подход уже был адаптирован Компенсационной комиссией ООН, которая фактически презюмировала вину Ирака по всему нанесенному Кувейту ущербу.

Россия должна извлечь урок: "свободное" толкование ею норм международного права и стремление перекроить международный правопорядок под себя обречены на поражение. Для этого существует доктрина "чистых рук". Каждый раз, когда злоупотребляя правом, она создает ситуацию, чтобы нормами договоров или обычаев оправдать собственные нарушения, следует налагать санкции и привлекать виновных к ответственности. Россия сознательно девальвирует право, распространяя нарратив о его неэффективности.

Вместо того чтобы противодействовать, международное сообщество, кажется, выбирает просто поймать волну.