Уже не политическая фантастика

На это заявление отреагировали и в МИД Украины. Там подчеркнули, что Украина исходит из того, что ни она сама, ни страны-члены НАТО не торгуют своими территориями.

Интересно Нужно ли расстреливать коррупционеров?

Между тем следует осознать, что слова руководителя аппарата генсека НАТО прозвучали не как официальное заявление, а во время дискуссии в Норвегии. На дискуссии обсуждали возможности евроатлантической интеграции Украины.

По большому счету, это даже не взгляд Йенсена, который сказал, что даже в таком случае именно Украина должна решать, может ли отказ от территории стать ценой ее членства в НАТО. Руководитель аппарата генсека НАТО лишь подчеркнул, что в ходе дискуссии по присоединению Украины к НАТО высказываются и такие мнения – об отказе от части территорий.

Однако нет никаких доказательств того, что подобные решения являются официальной позицией хотя бы одной страны НАТО, не говоря уже о самом Альянсе.

По-моему, важно, что страны НАТО вообще обсуждают присоединение Украины к Альянсу. Еще несколько месяцев назад такая дискуссия могла показаться политической фантастикой.

Следует напомнить, что большинство стран-членов НАТО всегда подчеркивали, что присоединение Украины к НАТО может произойти только после окончания войны Украины с Россией. Это нужное условие интеграции. С этим соглашались и украинские руководители, неоднократно говорившие, что любой реалистично мыслящий человек осознает, что во время войны Украины с Россией никакого присоединения к НАТО быть не может.

Читайте также Важный момент: Рада поддержала позитивный сдвиг в борьбе с коррупцией

Благо для Украины

Вместе с этим появились более реалистичные мнения, что сама идея о том, что Украина присоединится к НАТО только после окончания войны, является сигналом для Владимира Путина. Если он желает, чтобы Украина никогда не была членом Альянса, то должен продолжать войну с Украиной столько, сколько это потребуется для того, чтобы страны НАТО отказались от самой идеи интеграции Украины. Вот вам и война на истощение.

Так что сами дискуссии о присоединении Украины к НАТО во время войны – благо для нас. Они создают шанс не просто для победы Украины в этой войне, они создают возможности того, что до этой победы Украина останется как нация, а не на странице учебников истории о героической борьбе украинского народа с российским нашествием. Нам нужен не учебник истории, а живые люди, которые после этой войны будут способны развивать реальное украинское государство.

Важно География атак "Кинжалами" по Украине может расшириться

Нам нужно искать пути присоединения Украины к НАТО. Причем не после войны, которую Путин и не собирается заканчивать, а во время нее.

Отказ Украины от территориальной целостности – серьезный удар не только по национальным интересам, но и по международному праву. Это откроет путь к новым территориальным конфликтам и, в конце концов, приведет к третьей мировой войне с применением ядерного компонента.

Уже сейчас можно посмотреть в глаза этой войны и осознать, что сама идея того, что одна страна может оккупировать территории другой, а затем получить легитимные права на эту территорию – это путь к смерти и краху.