Ракетный удар ночью 15 августа

Этот эпизод показывает, что россияне проводят обстрелы не под "красную дату" или "в отместку за что-то", а только тогда, когда имеют соответствующий уровень готовности и в рамках своей целенаправленной политики по уничтожению всех видов инфраструктуры Украины.

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К примеру, ОК "Юг" по состоянию на 00:00 13 августа фиксировало, что уже тогда россияне имели готовыми к атаке четыре Ту-95МС и 18 ракет типов Х-101/Х-555. Однако фактическое применение произошло аж через 2 суток.

Масштабы применения стратегической авиации в этот раз выглядят в чем-то действительно масштабно. Воздушные Силы заявляли, в частности, об 11 стратегических бомбардировщиках (очевидно Ту-95МС/Ту-160). Это не менее 20% всего имеющегося флота таких самолетов. Еще 6 бомбардировщиков Ту-22М3 – более 10% всех имеющихся "бортов" этого типа.

Проблема того, что на большей части территории нам явно нечем сбивать Х-22/Х-32 – никуда не исчезла. Это задает подходящий уровень боевой эффективности для российских стратегических бомбардировщиков.

Любая ракетная атака россиян всегда несет террор против гражданского населения. Ведь даже если российские ракеты не попадают по жилым домам, то всегда есть поразительные факторы в форме звуков взрывов, взрывной волны и разлета обломков, повреждающих жилье мирных жителей. Сегодня, 15 августа, вообще ситуация, когда российские крылатые ракеты упали на жилые дома, больницу и садик.

При этом всегда следует помнить, что любая ракетная атака России в первую очередь преследует цель "просадить" наш потенциал к сопротивлению.

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Тем более что даже по мере того, как Украина будет получать дополнительные западные ЗРК и, наконец, западные истребители, проблема поддержания в строю имеющихся ЗРК и самолетов советского образца, в частности с использованием промышленных мощностей – никуда не денется, и станет еще острее. Вот сюда оккупанты тоже явно целятся и будут целиться.

Атака "Калибрамы" и "Шахедами" в ночь на 14 августа по Одессе

Из-за этой атаки Одесса получила существенные повреждения жилья и другой инфраструктуры из-за взрывной волны и других поражающих факторов.

Это обстоятельство перекрыло собой факт, что в ту ночь ПВО вообще-то смогло сбить все 100% аэродинамических целей, то есть все 8 "Калибров" и все 15 летающих мопедов. Хотя тогда россияне проводили атаку буквально на "пистолетней дистанции". Это давало риск, что и в этот раз мало что удастся отразить.

Отдельно интересной получилась официальная демонстрация, что в ту ночь по воздушным целям россиян работали одновременно и советские С-300, и немецкие "зенитные танки" Gepard. Значит, боезапас к этим системам еще на достаточном уровне. Увязать в единую систему управления эти две разноплановые системы ПВО – отдельное достижение наших зенитчиков.

Воздушные атаки россиян на Юг напрямую связаны с их действиями по препятствованию судоходства в наши порты. Здесь следует быть готовыми, что в этом ракурсе россияне и дальше будут делать акцент именно на повреждении нашей портовой инфраструктуры, а уже во вторую очередь – будут заниматься гражданскими судами, какие будут идти в Украину.

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Атака "Кинжалами" днем 11 августа

Как мы можем вспомнить, тогда россияне выпустили 4 ракеты этого типа, из которых 1 сбила наша ПВО. Другие 2, по официальным заявлениям, попали недалеко от военного аэродрома в Коломие, четвертая – упала возле жилого дома в деревне, из-за чего погиб ребенок.

Если судить даже только по официальным заявлениям, то эта ракетная атака выглядела особенно масштабной. Ибо так получается, что россияне отстреляли сразу 4 "Кинжала" лишь для того, чтобы попытаться достать несколько наших пилотов, которые должны идти на обучение по полетам на F-16.

Здесь еще стоит сделать поправку, что российские "теоретики" решили сами для себя несколько "модифицировать" теорию гиперзвукового оружия, в частности в войне против Украины. Они теперь утверждают, что сам факт наличия таких ракет позволяет держать противника "в стратегической неопределенности", потому что можно избивать по целям на широкой территории и не предсказуемо для врага. Также они говорят, что гиперзвуковые ракеты должны использоваться для поражения важных объектов вместе со средствами ПВО.

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Другими словами – оккупанты перевели в доктринальную плоскость то, что их пропаганда говорила о ракетных атаках по Киеву теми же "Кинжалами" в мае этого года.

Поэтому нужно быть готовыми, что география атак "Кинжалами" по Украине дальше может только расширяться. Также следует иметь в виду, что для самих россиян ракеты Х-47М2 при всех недостатках могут быть лучше, чем, например, советские аэробалистические ракеты Х-15.

Внимательные читатели могут заодно проследить, что все эти средства поражения, которые россияне отстреляли в эпизодах 11, 14 и 15 августа, ранее военные России могли отстрелять в несколько волн всего за 1,5 дня.

Возможно, таким способом россияне хотят изменить формат ракетных обстрелов. То есть, условно говоря, растягивать на более долгое время волны ударов по критической инфраструктуре. Точно об этом можно будет утверждать только после цикла эмпирических наблюдений.