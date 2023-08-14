Какую мантру Салливан вынужден повторять каждый день

Неизвестные украинские штирлицы нанесли этой утечке серьезный удар по ближайшим планам и позиции в целом самой влиятельной партии "Непоражения России" внутри американской администрации.

Интересно Затянет ли курс рубля российскую экономику в ад?

Откровения Томаса Грэма (MT имеет аудиозапись) обнажают бесхитростную философию, сомнительные аргументы, догматизм этих суперполезных буржуазных идиотов. Достаточно одной ключевой формулы: "Соединенным Штатам нужна сильная Россия, обеспечивающая стабильность вдоль всей своей периферии".

Да, конечно, стабильность Самашек, Бучи, Ирпеня, Мариуполя. Вдоль всей периферии.

Естественно, уже на следующий день после публикации МТ Салливан через пресс-секретаря категорически отрицал любую свою вовлеченность в миссию Грэма и даже саму возможность каких-либо подобных американо-российских переговоров о судьбе Украины: "Наша позиция неизменна – ничего об Украине без Украины".

Теперь он политически уязвим и каждый день вынужден будет повторять эту мантру, чтобы "отмазаться" от очевидных обвинений. Не дай ему Бог попытаться (как он явно собирался) склонить Украину к территориальным уступкам Кремлю. Украина очень громко пошлет его по адресу российского корабля, внимательно глядя прямо в его рыбьи глаза.

В подобной ситуации оказался и его духовный наставник Уильям Бернс. Но это уже случай не разоблачения, а саморазоблачения. Недавняя комплиментарная (скорее всего заказная) статья в Newsweek рассказывает, как в ходе "очень успешных" переговоров в Москве накануне российского вторжения многомудрый Бернс обещал (и 500 дней выполняет это обещание) не допустить ответных украинских ударов по российской территории.

А что же гарантировал ему ответный конструктивный Владимир Путин? "Россия ограничится нападением исключительно на Украину". Бернсa это соглашение вполне устроило. Большой и мощный блок НАТО в его лице выпросил у диктатора обещание не нападать на страны-члены НАТО. Ценой запрета Украине наносить ответные удары по территории агрессора!

Заметьте Освобождение территорий – это еще не победа в войне

Есть требование, от которого США не смогут отказаться

Весь июнь и июль "качественной" прессой (NYT, WP, Politico, Newsweek), контролируемой левым крылом демократической партии, агрессивно навязывался один и тот же нарратив: "Да, мы сочувствуем Украине как жертве агрессии, но ведь они никогда не смогут победить россиян. Мы дали им все необходимое для контрнаступления, но они не оправдывают наших ожиданий, все войны рано или поздно заканчиваются миром, шансы украинцев вернуть все свои территории, вместе с Крымом, ничтожно малы. Не стоит ли им смягчить бескомпромиссные требования "плана Зеленского" и пойти на переговоры с Россией?".

Здесь необходимо напомнить одно важное обстоятельство. Полный выход российских оккупационных войск с территории Украины это не только бескомпромиссное требование "плана Зеленского", но и бескомпромиссное требование трех последовательных заявлений G7 по Украине (14 октября 2022 года, 14 декабря 2022 года, 12 июля 2023 года).

Его неоднократно подтверждали все лидеры G7, в том числе президент Джо Байден. США не могут отказаться от этого требования. Они могут только убедить/склонить/заставить украинцев от него отказаться, после чего, разведя руками, заявить, что нельзя быть больше украинцами, чем сами украинцы.

Считаю, что именно этим – убедить/склонить/заставить – и собирался заняться Салливан накануне и на саммите в Джиджи. Очень предлог был благородным. Саммит собирался под лозунгом: "Сблизить позиции глобального Юга и глобального Запада". Ну, а если сближать, то почему бы и глобальному Западу (охватывающему и Украину) не пойти на какие-нибудь небольшие сдвиги.

Республиканцы могут получить большинство

Но весь саммит Салливан просидел на почетном месте с очень кислым выражением лица. Украине удалось одержать важную промежуточную победу в вашингтонском болоте. Но уверенные адепты школы "Непоражения России" в байденовской администрации никуда не исчезли. Они должны быть окончательно нейтрализованы.

Читайте также На самом деле задумали совсем другое: что стоит за баснями о выводе вагнеровцев из Беларуси

Через несколько дней после публикации Newsweek я, как гражданин и налогоплательщик США, предложил провести слушания в Конгрессе, на которых мои сограждане могли бы получить ответы на несколько вопросов.

Существует ли соглашение между правительствами США и России о "правилах дорожного движения" российско-украинской войны? Если да, то почему об этом до сих пор ничего не было известно Конгрессу и народу США? Если нет, то на каком основании директор ЦРУ Бернс агрессивно навязывает эти "дорожные правила" Украине? Как оценивает Конгресс действия директора ЦРУ и возможно других высших государственных лиц США? Нет ли у них признаков государственной измены?

Очевидно, что в этот список должны быть добавлены как минимум актуальные вопросы о скандальных переговорах Грэма и Лаврова под эгидой еще одного сторонника "непоражения России" Джейка Салливана.

Конгресс возвращается с каникул в начале сентября. 23 августа начинаются дебаты республиканских кандидатов в президенты. У республиканцев есть возможность не только вернуть Белый Дом, но и получить большинство в обеих палатах Конгресса. Но для этого им нужно объединиться вокруг кандидата – безоговорочной Победы Украины.