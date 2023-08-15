Почему вырастет спрос на литий
По данным Геологической службы США (USGS), в 2022 году аккумуляторы уже поглощали 74% мирового производства лития.
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Причина бурного роста – устойчивый спрос на зеленую энергию, рост продаж электромобилей, активное развитие аккумуляторных систем накопления энергии, где литий играет немаловажную роль.
В частности, прогнозы Tesla предполагают, что уже к 2030 году компании понадобится около 1000 килотонн эквивалента карбоната лития (LCE) в год, что в 16 раз больше, чем в 2022 году и на 30% больше, чем сейчас производят в мире.
Несколько важных прогнозов по источнику роста спроса:
1. Электромобили. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году количество электромобилей достигнет 125 миллионов. Рынок пассажирских электромобилей, основанный на литиевых батареях, будет ежегодно расти на 26% к 2030 году.
К 2050 году электромобили составят до 90% парка легковых автомобилей в Европе. Годовой объем продаж электромобилей превысит 100 миллионов единиц.
2. Возобновляемые источники энергии. По оценкам BloombergNEF, к 2050 году мощность источников энергии вырастет в 6 раз, при этом на солнечную и ветровую энергию придется до 56% мирового производства энергии. Это еще больше повышает спрос на литий-ионные батареи.
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3. Системы хранения энергии. По прогнозам, к 2050 году мировой рынок хранения энергии содержит более 2500 ГВт. В 2022 году объем добычи лития составил 130 тысяч тонн. По данным Европейского энергетического агентства, в 2050 году добыча лития при базовом сценарии составит 1,3 миллиона тонн, а при оптимистическом – 1,6 миллиона тонн при размере рынка (с учетом вторичной переработки лития) почти 2,4 миллиона тонн.
Ресурсы лития в мире
Где наибольшие ресурсы лития?
- Боливия – более 21 миллиона тонн;
- Аргентина – 20 миллионов тонн;
- США – 12 миллионов тонн;
- Чили – 11 миллионов тонн;
- Австралия – 7,9 миллиона тонн;
- Китай – 6,8 миллиона тонн;
- Германия – 3,2 миллиона тонн;
- Конго – 3 миллиона тонн;
- Канада – 2,9 миллиона тонн;
- Мексика – 1,7 миллиона тонн.
В Украине ресурсы оценивают в 0,5 миллионов тонн. Не так и мало, но, по некоторым оценкам, запасы лития в Украине могут достигать 5 миллионов тонн, а это уже 7 место в рейтинге стран и 10% от мировых запасов!
В Украине разведано четыре месторождения литиевых руд. Два в Кировоградской области – Полоховский и участок Добра. Еще два расположены на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей – Шевченковская и Крутая Балка.
В частности, данные только по Полоховскому месторождению:
- балансовые запасы – 27 774 тысяч тонн. При плановой мощности 1100 тысяч тонн сырой руды в год их хватит на 27,5 лет работы рудника.
- Первая рудная зона прослежена в течение 500 метров и до глубины 500 метров. Нижний предел орудования не оконтурен.
- Мощность рудного тела составляет от 10 до 50 метров. Такая глубина залегания требует строительства шахты, что значительно дороже добычи открытым способом, как это делается в Латинской Америке. В частности, инвесторы оценивают инвестиции в шахту и обогатительную фабрику в 200 – 300 миллионов долларов.
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Самый интересный бизнес
В год там планируют добывать 1,5 миллиона тонн руды, из нее будут получать 300 тысяч тонн петалитового концентрата. Его стоимость достигает 2 тысяч долларов за тонну. Это приведет к росту доходов компании до 600 миллионов долларов в год и быстрой окупаемости предприятия.
Еще 400 миллионов долларов планируют инвестировать в производство гидроксида. Вот здесь уже начинается интереснейший бизнес. В 2022 году средняя цена на литий составила 37 тысяч долларов за тонну. Максимально цена достигала в 2022 году значение 80 тысяч долларов за тонну. В 1 квартале 2023 года стоимость тонны гидроксида лития в Северной Америке превышала 54 тысячи долларов.
Если украинские производители смогут продавать по этой цене, их доход превысит 8 миллиардов долларов в год. Однако не стоит радоваться, ведь аналитики прочат падение цен на литий до 11 тысяч долларов к 2030 году.
Посмотрим на прогноз спроса. Как-то не очень верится, что цены упадут так сильно, и что упадут тоже не очень верится. Да, можно упомянуть десятки стартапов с другими материалами для аккумуляторов. Рано или поздно это произойдет. Но представьте, сколько времени должно пройти, чтобы заменить рынок лития или составить ему конкуренцию? И сколько это потребует инвестиций? Так что литий еще поживет.