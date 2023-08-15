Почему вырастет спрос на литий

По данным Геологической службы США (USGS), в 2022 году аккумуляторы уже поглощали 74% мирового производства лития.

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Причина бурного роста – устойчивый спрос на зеленую энергию, рост продаж электромобилей, активное развитие аккумуляторных систем накопления энергии, где литий играет немаловажную роль.

В частности, прогнозы Tesla предполагают, что уже к 2030 году компании понадобится около 1000 килотонн эквивалента карбоната лития (LCE) в год, что в 16 раз больше, чем в 2022 году и на 30% больше, чем сейчас производят в мире.

Несколько важных прогнозов по источнику роста спроса:

1. Электромобили. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2030 году количество электромобилей достигнет 125 миллионов. Рынок пассажирских электромобилей, основанный на литиевых батареях, будет ежегодно расти на 26% к 2030 году.

К 2050 году электромобили составят до 90% парка легковых автомобилей в Европе. Годовой объем продаж электромобилей превысит 100 миллионов единиц.

2. Возобновляемые источники энергии. По оценкам BloombergNEF, к 2050 году мощность источников энергии вырастет в 6 раз, при этом на солнечную и ветровую энергию придется до 56% мирового производства энергии. Это еще больше повышает спрос на литий-ионные батареи.

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3. Системы хранения энергии. По прогнозам, к 2050 году мировой рынок хранения энергии содержит более 2500 ГВт. В 2022 году объем добычи лития составил 130 тысяч тонн. По данным Европейского энергетического агентства, в 2050 году добыча лития при базовом сценарии составит 1,3 миллиона тонн, а при оптимистическом – 1,6 миллиона тонн при размере рынка (с учетом вторичной переработки лития) почти 2,4 миллиона тонн.

Ресурсы лития в мире

Где наибольшие ресурсы лития?

Боливия – более 21 миллиона тонн; Аргентина – 20 миллионов тонн; США – 12 миллионов тонн; Чили – 11 миллионов тонн; Австралия – 7,9 миллиона тонн; Китай – 6,8 миллиона тонн; Германия – 3,2 миллиона тонн; Конго – 3 миллиона тонн; Канада – 2,9 миллиона тонн; Мексика – 1,7 миллиона тонн.

В Украине ресурсы оценивают в 0,5 миллионов тонн. Не так и мало, но, по некоторым оценкам, запасы лития в Украине могут достигать 5 миллионов тонн, а это уже 7 место в рейтинге стран и 10% от мировых запасов!

В Украине разведано четыре месторождения литиевых руд. Два в Кировоградской области – Полоховский и участок Добра. Еще два расположены на временно оккупированных Россией территориях Запорожской и Донецкой областей – Шевченковская и Крутая Балка.

В частности, данные только по Полоховскому месторождению:

балансовые запасы – 27 774 тысяч тонн. При плановой мощности 1100 тысяч тонн сырой руды в год их хватит на 27,5 лет работы рудника.

Первая рудная зона прослежена в течение 500 метров и до глубины 500 метров. Нижний предел орудования не оконтурен.

Мощность рудного тела составляет от 10 до 50 метров. Такая глубина залегания требует строительства шахты, что значительно дороже добычи открытым способом, как это делается в Латинской Америке. В частности, инвесторы оценивают инвестиции в шахту и обогатительную фабрику в 200 – 300 миллионов долларов.

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Самый интересный бизнес

В год там планируют добывать 1,5 миллиона тонн руды, из нее будут получать 300 тысяч тонн петалитового концентрата. Его стоимость достигает 2 тысяч долларов за тонну. Это приведет к росту доходов компании до 600 миллионов долларов в год и быстрой окупаемости предприятия.

Еще 400 миллионов долларов планируют инвестировать в производство гидроксида. Вот здесь уже начинается интереснейший бизнес. В 2022 году средняя цена на литий составила 37 тысяч долларов за тонну. Максимально цена достигала в 2022 году значение 80 тысяч долларов за тонну. В 1 квартале 2023 года стоимость тонны гидроксида лития в Северной Америке превышала 54 тысячи долларов.

Если украинские производители смогут продавать по этой цене, их доход превысит 8 миллиардов долларов в год. Однако не стоит радоваться, ведь аналитики прочат падение цен на литий до 11 тысяч долларов к 2030 году.

Посмотрим на прогноз спроса. Как-то не очень верится, что цены упадут так сильно, и что упадут тоже не очень верится. Да, можно упомянуть десятки стартапов с другими материалами для аккумуляторов. Рано или поздно это произойдет. Но представьте, сколько времени должно пройти, чтобы заменить рынок лития или составить ему конкуренцию? И сколько это потребует инвестиций? Так что литий еще поживет.