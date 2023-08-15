Чому зросте попит на літій

За даними Геологічної служби США (USGS), 2022 року акумулятори вже поглинали 74% світового виробництва літію.

Читайте також Російські диверсії набирають обертів: до чого агресор вдався на цей раз

Причина бурхливого зростання – стійкий попит на зелену енергію, зростання продажів електромобілів, активний розвиток акумуляторних систем накопичення енергії, де літій відіграє важливу роль.

Зокрема, прогнози Tesla припускають, що вже до 2030 року компанії знадобиться близько 1000 кілотонн еквівалента карбонату літію (LCE) на рік, що у 16 разів більше ніж у 2022 році та на 30% більше ніж зараз виробляють у світі.

Декілька важливих прогнозів щодо джерела зростання попиту:

1. Електромобілі. Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що до 2030 року кількість електромобілів досягне 125 мільйонів. Ринок пасажирських електромобілів, заснований на літієвих батареях, щорічно зростатиме на 26% до 2030 року.

До 2050 року електромобілі становитимуть до 90% парку легкових автомобілів у Європі. Річний обсяг продажу електромобілів перевищить 100 мільйонів одиниць.

2. Відновлювані джерела енергії. За оцінками BloombergNEF, до 2050 року потужність джерел енергії зросте у 6 разів, при цьому на сонячну та вітрову енергію припадатиме до 56% світового виробництва енергії. Це ще більше підвищує попит на літій-іонні батареї.

Цікаво Республіканці можуть повернутися у Білий дім, але лише з одним кандидатом

3. Системи зберігання енергії. За прогнозами, до 2050 року світовий ринок зберігання енергії містить понад 2500 ГВт. У 2022 році обсяг видобутку літію становив 130 тисяч тонн. За даними Європейського енергетичного агентства, у 2050 році видобуток літію за базового сценарію становитиме 1,3 мільйона тонн, а за оптимістичного – 1,6 мільйона тонн при розмірі ринку (з урахуванням вторинної переробки літію) майже 2,4 мільйона тонн.

Ресурси літію у світі

Де є найбільші ресурси літію?

Болівія – понад 21 мільйон тонн; Аргентина – 20 мільйонів тонн; США – 12 мільйонів тонн; Чилі – 11 мільйонів тонн; Австралія – 7,9 мільйона тонн; Китай – 6,8 мільйона тонн; Німеччина – 3,2 мільйона тонн; Конго – 3 мільйони тонн; Канада – 2,9 мільйона тонн; Мексика – 1,7 мільйона тонн.

В Україні ресурси оцінюють у 0,5 мільйона тонн. Не так і мало, але за деякими оцінками, запаси літію в Україні можуть досягати 5 мільйонів тонн, а це вже 7 місце у рейтингу країн та 10% від світових запасів!

В Україні розвідано чотири родовища літієвих руд. Два в Кіровоградській області – Полохівське та ділянка Добра. Ще два розташовані на тимчасово окупованих Росією територіях Запорізької та Донецької областей – Шевченківська та Крута Балка.

Зокрема, дані тільки за Полохівським родовищем:

балансові запаси – 27 774 тисячі тонн. За планової потужності 1100 тисяч тонн сирої руди на рік їх вистачить на 27,5 років роботи рудника.

Перша рудна зона простежена протягом 500 метрів і до глибини 500 м-коду. Нижня межа оруднення не оконтурена.

Потужність рудного тіла становить від 10 до 50 метрів. Така глибина залягання вимагає будівництва шахти, що значно дорожче видобутку відкритим способом, як це роблять у Латинській Америці. Зокрема, інвестори оцінюють інвестиції в шахту та збагачувальну фабрику у 200 – 300 мільйонів доларів.

Зауважте Чи затягне курс рубля російську економіку в пекло?

Найцікавіший бізнес

За рік там планують добувати 1,5 мільйона тонн руди, з неї отримуватимуть 300 тисяч тонн петалітового концентрату. Його вартість сягає 2 тисячі доларів за тону. Це призведе до зростання доходів компанії до 600 мільйонів доларів на рік і швидкої окупності підприємства.

Ще 400 мільйонів доларів планують інвестувати у виробництво гідроксиду. Ось тут уже починається найцікавіший бізнес. У 2022 році середня ціна на літій становила 37 тисяч доларів за тону. Максимально ціна сягала 2022 року значення 80 тисяч доларів за тонну. У 1 кварталі 2023 року вартість тонни гідроксиду літію у Північній Америці перевищувала 54 тисячі доларів.

Якщо українські виробники зможуть продавати за цією ціною, то їхній дохід перевищить 8 мільярдів доларів на рік. Однак не варто тішитися, адже аналітики пророкують падіння цін на літій до 11 тисяч доларів до 2030 року.

Подивімося на прогноз попиту. Якось не дуже віриться, що ціни впадуть так сильно, та й що впадуть теж не дуже віриться. Так, можна згадати десятки стартапів з іншими матеріалами для акумуляторів. Рано чи пізно це буде. Але ви уявіть, скільки часу має пройти, щоб замінити ринок літію чи скласти йому конкуренцію? І скільки це вимагатиме інвестицій? Тож літій ще поживе.