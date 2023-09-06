Мабуть, російським пропагандистам видають так багато "методичок", що ті вже плутаються у висловлюваннях. Так трапилося й цього разу, Сімоньян вдалася до чергового "експертного аналізу", передає 24 Канал.

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Свій "спіч" кремлівська пропагандистка розпочала із нарікань, що "контрнаступ ЗСУ не відбувся ні весняний, ні літній, тому чекатимемо осінньо-зимового". Однак потім щось пішло не так, Сімоньян заговорилась.

Контрнаступ, який готував проти нас весь західний світ, повторюю, ми відбили без суттєвих втрат для себе,

– мовила пропагандистка.

І так, нагадаємо, за даними Генштабу загальні бойові втрати Росії на ранок 6 вересня становлять уже понад 266 290 окупантів.

Росія має "багато" союзників

Згодом Сімоньян заявила, що буцімто Росія у злочинно розпочатій війні проти України лише з одним союзником – Білоруссю. Згодом вона обмовилася, що Білорусь "це і є ми", що "Росія та Білорусь – єдина союзна держава".

Далі ж вона заявила, що для тих, хто сумнівався у світовій підтримці путінської війни, Росія має набагато більше союзників, ніж тих, проти кого вона воює.

Країни БРІКС, латинські, африканські та арабські держави мають більше населення, ніж ті, хто воюють проти нас. Якщо брати в людях, а лічити завжди треба в людях,

– сказала Сімоньян.

Опісля пропагандистка помріяла, що вищезгадані країни не засуджують Росію. Натомість чекають, аби та якнайшвидше перемогла у війні проти України. Згодом почала бідкатися, що "союзники" Росії не посилають своїх солдатів на допомогу країні-агресорці. Тому на полі бою Росія-матушка лише одна.

"Однак, коли ми переможемо, а ми зобов'язані перемогти – вони одразу ж скористаються плодами нашої перемоги", – мріяла Сімоньян.

Росія знову на самоті

Спочатку пропагандистка говорить, що Росія має багато союзників, а після – "вони скористаються нашою перемогою". Очевидно, що у Сімоньян "щось не те на суфлері", бо як інакше можна пояснити її наступні слова.

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"Світ не стане колишнім. І коли ми переможемо, ми повинні з гордістю визнати, що це небачене, немислиме та нечуване досягнення у нашій історії. На самоті проти усієї сили Заходу", – сказала Сімоньян.

Як же на самоті, якщо "на боці Росії більше союзників". І знову Сімоньян суперечить своїм словам.

Скандали навколо Сімоньян