Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та моніторингові канали.

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Що відомо про вибухи на Дніпропетровщині?

Про загрозу для Павлоградського району оголосили ще звечора п'ятниці, 18 липня. Повітряні сили неодноразово застерігали про повітряні цілі, які рухалися у напрямку населеного пункту. О 00:06 у місті було гучно вперше.

Вже о 02:02 вибухи пролунали вдруге.

У Павлограді на Дніпропетровщині знову чутно звуки вибухів, повідомили наші кореспонденти,

– ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, на місто рухалося близько 13 ударних безпілотників та 3 крилатих ракет.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього інформацію про вибухи повідомляли в Рівному та Полтаві. Місцева влада, зокрема, обласні військові адміністрації наразі не коментували цю інформацію, деталі невідомі.