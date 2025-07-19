Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и мониторинговые каналы.

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Что известно о взрывах в Днепропетровской области?

Об угрозе для Павлоградского района объявили еще с вечера пятницы, 18 июля. Воздушные силы неоднократно предостерегали о воздушных целях, которые двигались в направлении населенного пункта. В 00:06 в городе было громко впервые.

Уже в 02:02 взрывы прогремели во второй раз.

В Павлограде Днепропетровской области снова слышны звуки взрывов, сообщили наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, на город двигалось около 13 ударных беспилотников и 3 крылатых ракет.

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого информацию о взрывах сообщали в Ровно и Полтаве. Местные власти, в частности, областные военные администрации пока не комментировали эту информацию, детали неизвестны.