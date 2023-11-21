Санду подякувала ЗСУ за жертви, які вони приносять на фронті. Президентка Молдови наголосила: вона розуміє, що якби не український опір, її країна стала б наступною. Відповідну заяву політикиня зробила під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським, повідомляє 24 Канал.

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Ми знаємо, що без цього опору, без цієї боротьби, наша країна стала б наступною в переліку окупаційних цілей Росії, і, думаю, не останньою в цьому списку. Захищаючи Україну, ви також захищаєте Молдову,

– наголосила Санду.

Президентка наголосила, що її країна – пліч-о-пліч з Україною. Зокрема, підтримуючи Формулу миру "президента Зеленського з десяти пунктів". Санду додала, що українців завжди раді вітати у її країні.

Зеленський наголосив, що візит Санду та Шарля Мішеля до Києва у десяту річницю Революції Гідності – той символізм, який і потрібен. Український лідер додав: успіх України на європейському шляху – це успіх і для наших сусідів.

