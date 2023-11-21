Санду поблагодарила ВСУ за жертвы, которые они приносят на фронте. Президент Молдовы подчеркнула: она понимает, что если бы не украинское сопротивление, ее страна стала бы следующей. Соответствующее заявление политик сделала во время совместного брифинга с Владимиром Зеленским, сообщает 24 Канал.

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Мы знаем, что без этого сопротивления, без этой борьбы наша страна стала бы следующей в перечне оккупационных целей России, и, думаю, не последней в этом списке. Защищая Украину, вы также защищаете Молдову,

– подчеркнула Санду.

Президент подчеркнула, что ее страна – бок о бок с Украиной. В частности, поддерживая Формулу мира "президента Зеленского из десяти пунктов". Санду добавила, что украинцев всегда рады приветствовать в ее стране.

Зеленский подчеркнул, что визит Санду и Шарля Мишеля в Киев в десятую годовщину Революции Достоинства – символизм, который и нужен. Украинский лидер добавил: успех Украины на европейском пути – это успех и для наших соседей.

