Президент подчеркнул, что встреча была хорошей. Зеленский добавил, что Украина ожидает мощного решения в декабре 2023 года.

Обратите внимание Новый пакет помощи от Германии: сумма составляет более миллиарда евро, входят IRIS-T SLM

Рад всем результатам нашей большой работы, всех нас – парламента, правительства – по имплементации всех рекомендаций Европейской комиссии. Рассчитываем на мощное решение в декабре,

– отметил Зеленский.

Президент поблагодарил за поддержку и помощь Украины.

Зеленский встретился с Мишелем: смотрите видео

Визиты в Украину в День Достоинства и Свободы



Утром 21 ноября стало известно, что в Украину прибыл Шарль Мишель – глава Европейского совета. Он подчеркнул, что "хорошо быть снова в Киеве – среди друзей".

Также в Украину прибыла Майя Санду – президент Молдовы.

"В повестке дня: обсуждение следующих шагов по присоединению Молдовы и Украины к ЕС, укреплению региональной безопасности и дальнейшей поддержке ЕС реформ и развитию наших государств", – отметила лидер Молдовы.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину.