Шарль Мишель прибыл в Украину поездом и поделился соответствующим фото. Кроме Мишеля, в Киеве находятся президент Молдовы Майя Санду и глава Минобороны Борис Писториус.

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"Хорошо быть снова в Киеве – среди друзей", – написал Шарль Мишель.

Лидер Молдовы Санду сообщила, что прибыла в Киев на встречу с Владимиром Зеленским и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. По ее словам, в повестке дня будут дальнейшие шаги по присоединению Молдовы и Украины к ЕС

В повестке дня: обсуждение следующих шагов по присоединению Молдовы и Украины к ЕС, укреплению региональной безопасности и дальнейшей поддержке ЕС реформ и развития наших государств,

– подчеркнула президент Молдовы.

Относительно визита Писториуса, глава Минобороны Германии должен встретиться с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, а также президентом Владимиром Зеленским.

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