В День Достоинства и Свободы Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства. В мероприятии также приняла участие президент Молдовы Майя Санду.

Важно 10 лет назад мы провели первое контрнаступление, – Зеленский поздравил с Днем достоинства и свободы

Санду присоединилась к мероприятиям ко Дню Достоинства и Свободы

Украинский лидер с первой леди и Маей Санду установили лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Также присутствующие отдали честь памяти павших активистов возле их портретов.

В честь погибших участников Революции Достоинства раздались колокола.

Мероприятия по случаю Дня Достоинства и Свободы / Фото ОП