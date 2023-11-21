У День Гідності та Свободи Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять активістів, які загинули під час Революції Гідності. У заході також взяла участь президентка Молдови Майя Санду.

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Санду долучилася до заходів до Дня Гідності та Свободи

Український лідер з першою леді та Маєю Санду встановили лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві. Також присутні віддали шану пам'яті полеглих активістів біля їхніх портретів.

На честь загиблих учасників Революції Гідності пролунали удари дзвонів.

Заходи з нагоди Дня Гідності та Свободи / Фото ОП