Шарль Мішель прибув до України потягом та поділився відповідною світлиною. Крім Мішеля, в Києві перебувають президентка Молдови Майя Санду та глава Міноборони Борис Пісторіус.

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Мішель у Києві обговорить євроінтеграцію України та Молдови

"Добре бути знову в Києві – серед друзів", – написав Шарль Мішель.

Лідерка Молдови Санду повідомила, що прибула до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським і головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. За її словами, на порядку денному будуть подальші кроки щодо приєднання Молдови та України до ЄС

На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС реформ і розвитку наших держав,

– підкреслила президентка Молдови.

Щодо візиту Пісторіуса, то глава Міноборони Німеччини має зустрітись з міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також президентом Володимиром Зеленським.

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