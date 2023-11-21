Шарль Мішель прибув до України потягом та поділився відповідною світлиною. Крім Мішеля, в Києві перебувають президентка Молдови Майя Санду та глава Міноборони Борис Пісторіус.
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Мішель у Києві обговорить євроінтеграцію України та Молдови
"Добре бути знову в Києві – серед друзів", – написав Шарль Мішель.
Лідерка Молдови Санду повідомила, що прибула до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським і головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. За її словами, на порядку денному будуть подальші кроки щодо приєднання Молдови та України до ЄС
На порядку денному: обговорення наступних кроків щодо приєднання Молдови та України до ЄС, зміцнення регіональної безпеки та подальшої підтримки ЄС реформ і розвитку наших держав,
– підкреслила президентка Молдови.
Щодо візиту Пісторіуса, то глава Міноборони Німеччини має зустрітись з міністром оборони України Рустемом Умєровим, а також президентом Володимиром Зеленським.
Київ відвідав глава Пентагону
- Напередодні до Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін. У Пентагоні заявили, що своїм візитом Остін прагне підкріпити непохитну підтримку Сполученими Штатами боротьби України за свободу.
- У Києві очільник Міноборони США зустрівся з Володимиром Зеленським. Президент розповів, що обговорив з Остіном ситуацію на полі бою, зокрема оборону, перспективи та, відповідно, підтримку.
- Також було порушено питання необхідності посилення спроможностей України напередодні зимового періоду, свободи мореплавства, функціонування зернового коридору.
- Під час візиту Остіна у Пентагоні повідомили про виділення Україні військового пакета допомоги на 100 мільйонів доларів. США виділили Україні один HIMARS і додаткові боєприпаси, снаряди, зенітні ракети Stinger та іншу зброю.
- Також Остіна у Києві провів переговори з міністром оборони України Рустемом Умєровим і головнокомандувач ЗСУ Валерієм Залужним. Разом з Остіном до Києва завітали Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувач Збройних Сил США в Європі генерал Крістофер Каволі.