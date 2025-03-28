Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF FM.

Контекст "Є підстави вважати, що ми їх доб'ємо": Путін видав низку цинічних заяв щодо України

Як посол України відповів Путіну

Нагадаємо, Путін пробив дно, запропонувавши ввести в Україні тимчасове управління під егідою ООН. Господар Кремля сказав, що це потрібно, аби провести вибори та обрати "уряд, якому довіряють українці".

Україна – демократична держава, коли закінчиться воєнний стан, ми самі проведемо вибори. Якщо Росія почне розвалюватися, я зголошуся бути губернатором окупованої Москви, щоб належним чином управляти цими територіями,

– пожартував посол.

Василь Боднар додав: США зрозуміють, що не можна іти на поступки Путіну. Ну а поки що вони бояться Третьої світової і погоджуються з диктатором. І цим тільки наближають Третю світову.

Натомість слід дотримуватися трьох принципових моментів – територіальна цілісність України, відповідальність Росії за війну та внесок у відбудову України.

Цікаво! У США відповіли Путіну, що управління в Україні визначається її конституцією та народом країни.

Риторика Кремля нагадує лютий 2022 року. Заяви Путіна про владу неонацистів, його упевненість у воєнній перемозі над ЗСУ і той факт, що промова прозвучала на борту нового підводного човна, аж ніяк не сприяють миру. Ба більше, це є логічним продовженням "тренду" на демонстративне брязкання зброєю. Адже нещодавно Путін був у Курській області у військовій формі – уперше з повномасштабного вторгнення.