Українські далекобійники відреагували на ситуацію, яка склалась на українсько-польському кордоні. Вони оголосили про початок голодування.
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Вони вимагають пропускати вантажівки
Українські водії наголосили, що серед вантажів є продукти, які швидко псуються. Вони просять польських прикордонників пропускати більшу кількість вантажівок через кордон. Мовиться про 14 транспортних засобів в годину.
Українці намагались вийти на переговори з польськими страйкарями, але їх не пропустила поліція. До українських далекобійників має приїхати консул з Любліна, щоб офіційно висунути позицію української сторони.
Повідомляють, що причиною протесту стало те, що польські прикордонники в ніч проти 1 грудні не пропустили жодної вантажівки через пункт пропуску "Краковець-Корчевая".
Раніше польська сторона обіцяла пропускати до 7 машин за дві години. Однак, за словами очевидців, насправді пропускають значно менше.
Поляки блокують кордон
- На кордоні України й Польщі заблокували пункт пропуску "Медика – Шегині". У зв'язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.
- Польські перевізники почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною на початку листопада. Як заявили водії, вони обурені "транспортним безвізом", який дозволив українським перевізникам не отримувати дозволи на двосторонні й транзитні перевезення до країн ЄС.
- У ДПСУ повідомили, що на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажівок. Через це значно ускладнено рух як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд.