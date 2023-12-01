Украинские дальнобойщики отреагировали на ситуацию, сложившуюся на украинско-польской границе. Они объявили о начале голодовки.
См. также История о страхе конкуренции: почему власти Польши не реагируют на блокирование границы с Украиной
Они требуют пропускать грузовики
Украинские водители подчеркнули, что среди грузов есть скоропортящиеся продукты. Они просят польских пограничников пропускать большее количество грузовиков через границу. Речь идет о 14 транспортных средствах в час.
Украинцы пытались выйти на переговоры с польскими бастующими, но их не пропустила полиция. К украинским дальнобойщикам должен приехать консул из Люблина, чтобы официально выдвинуть позицию украинской стороны.
Сообщают, что причиной протеста стало то, что польские пограничники в ночь на 1 декабря не пропустили ни одного грузовика через пункт пропуска "Краковец – Корчевая".
Ранее польская сторона обещала пропускать до 7 машин в два часа. Однако, по словам очевидцев, на самом деле пропускают значительно меньше.
Поляки блокируют границу
- На границе Украины и Польши заблокирован пункт пропуска "Медика — Шегини". В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.
- Польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Как заявили водители, они возмущены "транспортным безвизом", позволившим украинским перевозчикам не получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки в страны ЕС.
- В ГПСУ сообщили, что на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика", смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовиков. Поэтому значительно усложнено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.