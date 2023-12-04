Рішення польської влади на користь протестувальників

Представники польського уряду провели переговори із протестувальниками, які заблокували рух українських вантажівок. Після неї урядовці з Міністерства інфраструктури Польщі повідомили, що мають намір посилити контроль українських вантажівок, як цього і вимагали на акції, яка розпочалася ще 6 листопада.

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Місцевий міністр інфраструктури Алвін Гаядур повідомив, що "дотримується слова" і скерував у регіон додаткові сили, проте на вирішення ситуації це жодним чином не вплинуло. Він також додав, що місцеві урядовці збираються йти в європейські інституції, аби попрацювати над усуненням недобросовісної конкуренції на ринку перевізників.

Також на саміті Транспортної ради ЄС має бути піднята тема наслідків, викликаних скасуванням обов'язку українських водіїв мати дозволи для в'їзду в ЄС,

– додав Гаядур.

Чому польські перевізники заблокували кордон

6 листопада представники однієї з польських асоціацій перевізників заблокували пункти пропуску на кордоні з Україною та не пропускали українські вантажівки. Вони висунули ряд вимог, серед яких повернення дозволів для українських вантажівок, окрема черга для авто з ЄС та для пустих вантажівок, доступ до української системи "Шлях" тощо.

Усі ці вимоги йдуть всупереч договору про "транспортний безвіз", який Україна підписала з Євросоюзом. У Брюсселі також неодноразово наголошували на неправомірності дій польських перевізників, але на ситуацію це не вплинуло. Ті продовжили блокувати кордон, внаслідок чого збитки українського бізнесу зросли до мільярдів гривень. Окрім того, довге очікування в черзі стало фатальним для кількох українських водіїв.