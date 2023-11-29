Зокрема, журналісти відзначили повернення Туска на політичний олімп у Польщі. На думку видання, саме він буде тим, хто принесе "вітер змін" на весь Європейський континент.

Дивіться також Зеленський переміг у номінації "Мрійники" за версією видання Politico

Туск – найвпливовіша людина року в Європі

Автори матеріалу наголосили, що протягом двох десятиліть двоє чоловіків вели "боротьбу за душу Польщі": демократичний та європейсько-орієнтований Дональд Туск, колишній прем'єр-міністр, який був президентом Європейської ради, та традиціоналіст, католицький консерватор і націоналіст Ярослав Качинський, лідер партії "Право і справедливість".

Кожна людина мала шанс сформувати Польщу на свій образ, лише для того, щоб інша повернула стрілку годинника назад. Тепер, після восьми років правління Качинського, країна стоїть на порозі нової ери Туска, і вітер змін знову дме,

– зазначили журналісти.

Автори матеріалу наголосили, що Туск на виборах у парламентських виборах у Польщі показав, що навіть у несправній системі, яку, здавалося б, приборкали консерватори, можна перемогти й повернути вкорінених популістів на платформу мейнстриму.

Журналісти підкреслили, що появу Туска найбільше відзначили, мабуть, у Брюсселі, де його добре знають і люблять після того, як він був президентом Європейської ради з 2014 по 2019 роки. Зокрема там від польського політика очікують рух у євроінтеграційному напрямку.

"Якщо Туску таки вдасться сформувати уряд, він пообіцяв скасувати судові реформи своїх попередників — крок, який, ймовірно, призведе до того, що ЄС припинить свої різноманітні спроби приборкати Варшаву, виведе Польщу з "глибоких морозів" й повернуть її в серце ухвалення рішень ЄС", – мовиться у матеріалі.

У виданні наголосили, що відгомін повернення Туска буде відчуватися по всій Європі. Зокрема, ймовірно, зменшиться напруженість Польщі з країнами-партнерами Францією і Німеччиною, яким постійно дорікала попередня польська влада. Тому, коли Туск знову очолить Польщу, "трійка безпеки" зможе повернутися до справи.

Автори матеріалу також наголосили, що втратить з приходом Туска важливого партнера Угорщина. Адже до цього польські та угорські політики разом захищали одне одного, наклавши вето на спроби запустити так звану процедуру статті 7, яка призупиняє права голосу урядів в ЄС у разі порушення фундаментальних цінностей Союзу. З Туском подібних речей, на думку журналістів, відбуватися не буде.

Там також наголосили, що перспектива Польщі під керівництвом Туска змусить Київ "зітхнути з полегшенням". Хоча Варшава рішуче підтримувала Україну протягом останніх двох років війни, останніми місяцями зросла напруженість навколо експорту української сільськогосподарської продукції.

Туск, давній яструб Росії, закликав до непохитної підтримки Києва,

– зауважили автори.

Автори також наголосили, що, дійсно, Туск не зможе змінити Польщу за одну ніч. Адже його Громадянська коаліція отримала менше голосів, ніж партія "Право і справедливість", що означає, що йому доведеться покладатися на партнерів по коаліції, щоб просувати закони.

Наостанок журналісти розповіли, що оскільки наступні президентські вибори відбудуться не раніше 2025 року, треба очікувати, що боротьба між Туском і Качиньським "затягнеться до останніх раундів".

Зеленський переміг у номінації "Мрійники"