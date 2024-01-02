Воздушная тревога в регионе была объявлена ориентировочно в 5:54 2 января. Причина заключалась в том, что Россия подняла 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из которых запустила ракеты по Украине.

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Что известно о взрывах в Киеве

Согласно сообщениям телеграм-каналов, взрыв в Киеве прогремел ориентировочно в 6:52 2 января. В Киевской городской военной администрации прокомментировали ситуацию.

Воздушная тревога продолжается! В столице и области работает ПВО,

– заявили местные власти.

В КМВА призвали людей находиться в укрытиях гражданской защиты к отбою воздушной тревоги.

Ориентировочно в 7:08 Воздушные силы ВСУ сообщили снова, что ракеты улетают в направлении Киева.

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Виталий Кличко ориентировочно в 7:23 также заявил о взрывах в столице Украины.

В частности, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка,

– заявил мэр города.

Воздушные силы ВСУ ориентировочно в 7:25 предупредили, чтобы жители Киева находились в укрытиях. Ведь в направлении столицы летит много ракет.

Ориентировочно в 7:28 военные заявили, что ракеты в Житомирской области также изменили курс на Киев.

Россия продолжает атаки по Украине