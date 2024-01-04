Можна порахувати, скільки далекобійних ракет удалося накопичити окупантам під час паузи в масованих атаках восени 2023 року. Але слід пам'ятати, що ворог має різні типи озброєння. Про це речник ПС сказав в ефірі телемарафону.

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Росія робить ракети завдяки західним комплектуючим

За його словами, Росія продовжує виготовляти ракети. Рік тому також були дані, що загарбник запускає "свіженькі", щойно вироблені ракети. Залишки ракет передають партнерам, щоб вони пересвідчилися: в російських ракетах є їхні комплектуючі.

"Більшість унікальних, технологічних запасних частин іде з країн Заходу, на жаль. Росія має можливість їх отримувати різними шляхами", – акцентував Ігнат.

Скільки ракет накопичила Росія

Є дані ГУР про виготовлення ста ракет на місяць різних типів, починаючи від "Кинджалів", закінчуючи "Калібрами", Х-101, "Іскандерами". Цих ракет вони можуть робити приблизно сто на місяць і одразу їх використовувати. Восени вони зробили певну паузу, накопичуючи якусь кількість. Зрозуміло, що три осінні місяці – це приблизно триста ракет,

– пояснив речник ПС.

Водночас він наголосив: можна рахувати, скільки ракет накопичила Росія, але є і ударні дрони та ракети інших типів, зокрема Х-22, С-300, а також "Онікси" та Х-35, якими окупанти б'ють по південному напрямку. Утім, запас далекобійних високоточних ракет у росіян не безкінечний.

Коли буде наступна атака

Юрій Ігнат зауважив: час нової атаки передбачити не можна. Вона залежить від багатьох факторів, зокрема і внутрішньої ситуації в Україні, розвідданих, які має Росія, погоди тощо. До того ж ворог може перенести день завдання удару і не завжди прив'язується до знакових дат.

"Вираховувати якісь дати не потрібно. Потрібно бути завжди насторожі, що це може статися в будь-який день", –наголосив речник ПС.

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