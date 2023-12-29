Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, почему партнеры не могут передать Воздушным силам ВСУ сразу несколько десятков Patriot, которые защитят все города нашей страны.
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Украина дозировано получает системы Patriot
Доподлинно неизвестно, сколько зенитно-ракетных комплексов есть в мире. Однако это точно ограниченное количество. В мире нет, например, 100 ЗРК Patriot, чтобы передать их Украине.
Даже если посчитать все патриоты, то снять их с боевого дежурства и передать Украине невозможно. Ведь есть обязательства по национальной безопасности каждой страны и стран-членов НАТО в рамках коллективной обороны Альянса.
Простите, но сейчас это невозможно. Вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Может ли Украина набрать необходимый персонал, который смог бы обслуживать Patriot в таком количестве?
– сказал Грабский.
По его словам, Украина не может всех солдат и офицеров ПВО учить работать только на Patriot. Поэтому Воздушные силы ВСУ получают Patriot в дозированном количестве. К примеру, Румыния уже в течение двух лет ждет Patriot.
Как Украина наращивает ПВО
Каждая такая система ПВО – это миллиарды долларов, которые нужно где-то взять. Наши союзники делают очень серьезные шаги, обеспечивая поддержку Украине, но деньги не берутся ниоткуда.
Это вопрос очень серьезных дискуссий на уровне каждой страны, международных организаций и альянсов. Поэтому при всем нашем желании нужно понимать реалии. Мир сталкивается с огромным количеством угроз,
– отметил военный эксперт.
Как отметил Грабский, наше государство должно наращивать потенциал противовоздушной обороны не только благодаря ЗРК Patriot. В настоящее время Украина идет по пути создания и усовершенствования комплексной системы ПВО, использующей компоненты как старых советских и западных систем, так и новейших западных систем.
"Эффективность этой системы обороны мы видим уже сегодня, когда уровень сбитых воздушных целей составляет 70%. Воздушные силы ВСУ вышли на уровень, который для многих стран мира недостижим. Мы должны совершенствовать и наращивать противовоздушную оборону, но для этого нужно время, деньги и самое главное персонал", – подытожил военный эксперт.
Как ЗРК Patriot усилили украинскую ПВО
- Германия 14 декабря передала Воздушным силам ВСУ новый пакет военной помощи, в который вошел зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это уже вторая система Patriot, которую Германия поставила Украине.
- В Воздушных силах рассказали, что американская система ПВО Patriot по состоянию на 27 ноября сбила 15 гиперзвуковых ракет типа "Кинжал". В то же время российская пропаганда рекламировала "Кинжал" как ракету, которой нет аналогов в мире и которую невозможно сбить.
- Представитель Юрий Игнат рассказал, что в течение почти двух лет полномасштабного вторжения Воздушные силы существенно окрепли. В их арсенале появились комплексы IRIS-T и NASAMS и ЗРК Patriot.