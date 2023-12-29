Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, почему партнеры не могут передать Воздушным силам ВСУ сразу несколько десятков Patriot, которые защитят все города нашей страны.

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Украина дозировано получает системы Patriot

Доподлинно неизвестно, сколько зенитно-ракетных комплексов есть в мире. Однако это точно ограниченное количество. В мире нет, например, 100 ЗРК Patriot, чтобы передать их Украине.

Даже если посчитать все патриоты, то снять их с боевого дежурства и передать Украине невозможно. Ведь есть обязательства по национальной безопасности каждой страны и стран-членов НАТО в рамках коллективной обороны Альянса.

Простите, но сейчас это невозможно. Вопрос, на который я хотел бы обратить внимание. Может ли Украина набрать необходимый персонал, который смог бы обслуживать Patriot в таком количестве?

– сказал Грабский.

По его словам, Украина не может всех солдат и офицеров ПВО учить работать только на Patriot. Поэтому Воздушные силы ВСУ получают Patriot в дозированном количестве. К примеру, Румыния уже в течение двух лет ждет Patriot.

Как Украина наращивает ПВО

Каждая такая система ПВО – это миллиарды долларов, которые нужно где-то взять. Наши союзники делают очень серьезные шаги, обеспечивая поддержку Украине, но деньги не берутся ниоткуда.

Это вопрос очень серьезных дискуссий на уровне каждой страны, международных организаций и альянсов. Поэтому при всем нашем желании нужно понимать реалии. Мир сталкивается с огромным количеством угроз,

– отметил военный эксперт.

Как отметил Грабский, наше государство должно наращивать потенциал противовоздушной обороны не только благодаря ЗРК Patriot. В настоящее время Украина идет по пути создания и усовершенствования комплексной системы ПВО, использующей компоненты как старых советских и западных систем, так и новейших западных систем.

"Эффективность этой системы обороны мы видим уже сегодня, когда уровень сбитых воздушных целей составляет 70%. Воздушные силы ВСУ вышли на уровень, который для многих стран мира недостижим. Мы должны совершенствовать и наращивать противовоздушную оборону, но для этого нужно время, деньги и самое главное персонал", – подытожил военный эксперт.

Обратите внимание! Во время массированной атаки 29 декабря россияне выпустили по Украине 158 воздушных целей, из которых 114 силы и средства противовоздушной обороны были уничтожены.

Как ЗРК Patriot усилили украинскую ПВО