В Воздушных силах сообщили, что для обстрела Украины враг применил крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА.

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Сколько оккупанты использовали ракет во время атаки

Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения врага:

  • 7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области;
  • 3 ударных БпЛА "Шахед" из Курской области;
  • 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);
  • до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море);
  • 6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонская область);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область).

Сколько целей сбили силы ПВО

    Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и еще 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

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    Более 20 целей, которые не сбили, все равно не достигли своих целей

    В ПС сообщили, что более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей посредством активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы.

    В ведомстве отметили, что российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда. Однако это означает, что они стали еще более опасными для гражданских.

    "Не имеющие аналогов" российские ракеты становятся все хуже и летят бог знает куда! Впрочем, это не значит, что они не представляют угрозы, скорее наоборот! Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики",
    – сообщили в Воздушных силах.

    Последствия вражеской атаки

    • В Днепре были попадания. Больше подробностей нет, однако известно, что пострадавших нет.
    • В Кременчугском районе Полтавской области упала ракета во двор одного из частных домов. К счастью, она не разорвалась и никто не пострадал.
    • В Чернигове ракета упала в Бобровицком районе.