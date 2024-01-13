У Повітряних силах повідомили, що для обстрілу України ворог застосував крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

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Скільки окупанти використали ракет під час атаки

Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області;

3 ударні БпЛА "Шахед" з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море);

6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянської області;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область.

Скільки цілей збили сили ППО

Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 і ще 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

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Понад 20 цілей, які не збили, все одно не досягнули своїх цілей

У ПС повідомили, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, які не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей за допомогою активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.

У відомстві зазначили, що російські ракети стають дедалі гіршими та летять бозна-куди. Однак це означає, що вони стали ще небезпечнішими для цивільних.

"Нє імєющіє аналогов" російські ракети стають дедалі гіршими і летять бозна-куди! Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики",

– повідомили у Повітряних силах.

Наслідки ворожої атаки