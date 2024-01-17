Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что существуют разные механизмы, позволяющие это сделать. Роль средств радиоэлектронной борьбы в этом смысле очень важна.

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Определенный комплекс мероприятий

Один из таких механизмов – постановка помех, генерация "белого шума", который мощно перекрывает каналы управления ракетой.

Для россиян очень важно сохранять управление ракетой до ее удара по цели. Если оно теряется, ракета просто падает, но не попадает в цель – она может приземлиться недалеко от нее,

– объяснил военный эксперт.

Определенный комплекс мер, по его словам, привел к тому, что при атаке врага 40 ракетами, половина из них была выведена на ложные цели или отсечена от системы управления.

Нет определенного ответа

В то же время, можно предположить, что такая эффективная работа систем РЭБ могла бы сэкономить ценные снаряды от ЗРК Patriot и SAMP/T. Однако полковник запаса ВСУ подчеркнул, что установки РЭБ многоплановые, они могут прикрывать какой-то участок, однако ракета все равно падает на землю.

Нужно четко понимать задачи по ведению ракет, по их уничтожению нашими противоракетными комплексами. Все будет зависеть от того, как россияне будут использовать эти ракеты, по каким целям и как можно будет с помощью системы РЭБ отвести ракету так, чтобы она не попала в прикрываемую цель.

"То есть, чтобы она, допустим, не попала в многоэтажку и не нанесла гораздо большего вреда, чем если бы ее сбили на подходе к городу. Поэтому нет определенного ответа – все зависит от принятия решения врагом на выполнение боевой задачи", – отметил Роман Свитан.

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