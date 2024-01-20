Така ракета є розробкою 1960-х років, її довжина сягає 10 метрів. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, додавши, що П-35 – дуже велика та масштабна.

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Наскільки загрозлива ракета

П-35 виготовили у часи, коли було орієнтування саме на велику зброю. Вона передбачалася для знищення об'єктів на надводній поверхні, зокрема, для ударів по авіаносцях. Також її використовували для ліквідації великих об'єктів на землі, наприклад, різних будівель, площ.

Використання Росією такої зброї свідчить про те, що військові спроможності країни-агресорки зменшуються. Вона не має змоги застосовувати щось інше, тому залучає та вишуковує все, що залишилося на складах.

Це індикатор того, що попри всі заяви, Росії не вистачає ресурсу, який би вона хотіла залучити. Тому застосовують саме такі види озброєння,

– зауважив Мусієнко.

Росія щодня обстрілює Україну ракетами