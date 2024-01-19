Нагадаємо, що 19 серпня 2023 року окупанти завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по Чернігову, внаслідок чого постраждав драматичний театр. Також було пошкоджено 66 житлових будинків.
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Деталі від НАЗК
НАЗК повідомляють, що у ракеті "Іскандер-К", якою вдарили по драмтеатру у Чернігові, виявили 4 нові компоненти з блоку глобальної навігаційної супутникової системи СН-99. Ці деталі додали до Єдиної в світі відкритої бази даних іноземних компонентів у зброї.
Крім того, експертами було визначено, що ракета була виготовлена не раніше березня 2023 року, а значить цілком ймовірно, що ці компоненти були поставлені агресору вже після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну,
– повідомили в Агенстві.
Також у НАЗК додали, що іноземні технології та компоненти не можуть продовжувати ставати частиною зброї агресорів. Світ має об’єднатися, щоб не допустити розповсюдження своїх технологій до таких терористичних режимів як Росія. Від цього залежить глобальний мир та безпека.
Що відомо про російську атаку по драмтеатру
- Росія атакувала будівлю Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка 19 серпня 2023 року близько 11:30. Тоді було церковне свято – Яблучний Спас.
- Внаслідок терористичного удару було пошкоджено 10 адміністративних та 66 житлових будинків. Постраждало 214 осіб, з яких семеро людей загинуло. Серед жертв є дитина – 6-річна Софійка. Мати з донькою приїхали до Чернігова у гості, на вихідні, коли потрапили під російський обстріл.
- Розслідувачі виявили, що за ракетні атаки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях відповідає угрупування російських військ "Запад". Таким чином до удару "Іскандером" можуть бути причетні такі бригади, як 112-а ракетна бригада у складі 1-ї танкової армії, 26-а ракетна бригада у складі 6-ї загальновійськової армії, 448-а ракетна бригада у складі 20-ї загальновійськової армії або 152-а ракетна бригада у складі 11-го армійського корпусу.