Про це заявили розслідувачі неурядової організації. Фахівці також детально проаналізували, якою зброєю завдали ракетного удару.

Усе про терористичний удар Багато жертв та зруйновані будівлі: що відомо про кривавий удар Росії по Чернігову 19 серпня

Росія атакувала будівлю Чернігівського обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка 19 серпня 2023 року близько 11:30. Внаслідок терористичного удару було пошкоджено 10 адміністративних та 66 житлових будинків. Постраждало 214 осіб, з яких семеро людей загинуло. Серед жертв є дитина – 6-річна Софійка.

Якою зброєю атакували драмтеатр

В Офісі Генпрокурора 20 серпня заявили, що Росія завдала ракетного удару балістичною ракетою "Іскандер-М". Проте опубліковані у мережі світлини спростовують це, адже на них видно, що для удару ворог використав ракету "Іскандер-К". Саме цей тип озброєння зафіксовано на відео з моментом влучання. На те, що російська армія використала "Іскандер-К", вказують характерні крильця на корпусі та хвостове оперення для стабілізації.

Фахівці Truth Hounds порівняли ракети "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Попри те, що зброя міститься всередині транспорто-пускового контейнера, цілком очевидно, що зовні ракети відрізняються. Крім того, свідки ракетного удару розповідали, що чули свист та гул за кілька секунд до удару, що також свідчить про використання "Іскандер-К" – ця ракета оснащена маршовим турбореактивним двигуном й може видавати звуки, які чули у Чернігові за мить до удару.

Порівняння ракети, яка влучила у драмтеатр, та "Іскандера-М" / Фото Truth Hounds

Ба більше, ракета "Іскандер-К" була запрограмована на вибух у повітрі, аби завдати якнайбільше руйнувань та максимального ураження людям. На це вказує характер руйнувань драмтеатру, адже найбільше постраждав саме дах.

Ймовірно, Росія здійснила пуск ракети з території Брянської або Курської області. Свідки розповідали, що 19 серпня ракету або звук від її польоту чули у населених пунктах Гусанівка, Степанівка, Мена та Величківка Чернігівської області.



Як летіла ракета / Фото Truth Hounds

Хто відповідальний за ракетний удар

З відкритих джерел відомо, що за ракетні атаки у Чернігівській, Сумській та Харківській областях відповідає угрупування російських військ "Запад". Установки ОТРК "Іскандер" мають на озброєнні кілька російських бригад цього угрупування:

112-а ракетна бригада у складі 1-ї танкової армії,

26-а ракетна бригада у складі 6-ї загальновійськової армії,

448-а ракетна бригада у складі 20-ї загальновійськової армії,

152-а ракетна бригада у складі 11-го армійського корпусу.

Про 112-у ракетну бригаду відомостей мало. Згідно з наявною інформацією, підрозділи цієї бригади зосереджені на Куп'янському напрямку й базуються у Бєлгородській області. Втім, російське міноборони жодного разу не повідомляло, що 112-а бригада бере участь у бойовій роботі у війні проти України. Тому доказів того, що до ракетного удару може бути причетна ця бригада – наразі немає.

Ще одна бригада – 152-а – дислокується у Калінінградській області. Вона має на озброєнні 12 одиниць ОТРК "Іскандер". Відомо, що 152-а бригада брала участь у боях в Харківській області – під час контрнаступу у 2022 році Сили оборони взяли у полон військовослужбовців з цієї бригади. Також відомо, що у квітні 2023 року бійці згаданої бригади брали участь у боях на Сватівському напрямку. Це все у комплексі свідчить, що бійці 152-ї бригади не причетні до ракетного удару по драмтеатру в Чернігові.

448-а ракетна бригада дислокується у Курській області. Вона завдала ракетних ударів по території України у квітні 2022 року. Після цього у мережі повідомляли, що 448-а ракетна бригада була переміщена на Куп'янський напрямок. Зона бойового перебування бригади обмежується північно-західною частиною Луганської області, а тому їх причетність до ракетного удару по Чернігову також відкидається.

26-а ракетна бригада дислокується у Ленінградській області й бере активну участь у війні Росії проти України. Бійців цієї бригади постійно долучають до ракетних обстрілів. Перебування бригади не збігається з напрямком польоту ракети, тому розслідувачі припускають, що підрозділ може базуватися на території Брянської чи Курської областей. Ймовірно, ракетного удару завдали російські військові саме 26-ї ракетної бригади. Про це свідчать розгорнуті комплекси "Іскандер", які зафіксували фахівці за допомогою супутникових знімків.

За допомогою OSINT ми ідентифікували чималу частину особового складу 26-ї ракетної бригади 6-ї загальновійськової армії Росії разом із її командуванням, яке, найімовірніше, віддало наказ атакувати Чернігів 19 серпня 2023 року. Командиром 26-ї ракетної бригади є полковник Павєл Ніколаєвіч Русаков,

– заявили розслідувачі.