Напомним, что 19 августа 2023 года оккупанты нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по Чернигову, в результате чего пострадал драматический театр. Также были повреждены 66 жилых домов.
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Детали от НАПК
НАПК сообщает, что в ракете "Искандер-К", которой ударили по драмтеатру в Чернигове, обнаружили 4 новых компонента из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99. Эти детали добавили в Единую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.
Кроме того, экспертами было определено, что ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а значит, вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения России в Украину,
– сообщили в Агентстве.
Также в НАПК добавили, что иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров. Мир должен объединиться, чтобы не допустить распространения своих технологий к таким террористическим режимам как Россия. От этого зависит глобальный мир и безопасность.
Что известно о российской атаке по драмтеатру
- Россия атаковала здание Черниговского областного академического украинского музыкально-драматического театра имени Тараса Григорьевича Шевченко 19 августа 2023 около 11:30. Тогда был церковный праздник – Яблочный Спас.
- В результате террористического удара было повреждено 10 административных и 66 жилых домов. Пострадали 214 человек, из которых семь человек погибли. Среди жертв есть ребенок – 6-летняя Софийка. Мать с дочерью приехали в Чернигов в гости, на выходные, когда попали под обстрел.
- Расследователи обнаружили, что за ракетные атаки в Черниговской, Сумской и Харьковской областях отвечает группировка российских войск "Запад". Таким образом, к удару "Искандером" могут быть причастны такие бригады, как 112-я ракетная бригада в составе 1-й танковой армии, 26-я ракетная бригада в составе 6-й общевойсковой армии, 448-я ракетная бригада в составе 20-й общевойсковой армии или 152-я ракетная бригада в составе 11-й го армейского корпуса.