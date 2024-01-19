Напомним, что 19 августа 2023 года оккупанты нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по Чернигову, в результате чего пострадал драматический театр. Также были повреждены 66 жилых домов.

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Детали от НАПК

НАПК сообщает, что в ракете "Искандер-К", которой ударили по драмтеатру в Чернигове, обнаружили 4 новых компонента из блока глобальной навигационной спутниковой системы СН-99. Эти детали добавили в Единую в мире открытую базу данных иностранных компонентов в оружии.

Кроме того, экспертами было определено, что ракета была изготовлена не ранее марта 2023 года, а значит, вполне вероятно, что эти компоненты были поставлены агрессору уже после начала широкомасштабного вторжения России в Украину,

– сообщили в Агентстве.

Также в НАПК добавили, что иностранные технологии и компоненты не могут продолжать становиться частью оружия агрессоров. Мир должен объединиться, чтобы не допустить распространения своих технологий к таким террористическим режимам как Россия. От этого зависит глобальный мир и безопасность.

Что известно о российской атаке по драмтеатру